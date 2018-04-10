19:19 10 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Вид с моста на реку Галидзга в Ткуарчале

Небольшая облачность и дождь: прогноз погоды на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (644)
59 0 0

Со среды до пятницы территория Абхазии будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сохранится устойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Небольшую облачность, преимущественно без осадков в будние дни и переменную облачность, местами кратковременный дождь прогнозируют синоптики Абхазии на предстоящую неделю.

Температура воздуха ночью от +9˚С до +14˚С, днем от +19˚С до +24˚С.

Атмосферное давление в пределах нормы, 761 миллиметр ртутного столба, будет медленно понижаться.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (644)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Ледниковый период

    Почему с начала года властями Молдовы "заморожено" имущество, банковские счета и наличность на десятки миллионов леев?

  • Андрей Казанцев, архивное фото
    Без регистрации

    Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.

  • Приборная панель
    Тише едешь…

    Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.

  • Акция протеста Против проекта Rail Baltic, который строится обманным путём
    Постой, паровоз!

    Эстонские активисты провели митинг против Rail Baltic с требованием независимого исследования бюджета проекта.

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
Хранители традиций: Госансамбль Абхазии в Москве
Американский танк времен войны Шерман подготовят для участия в параде 9 мая
"Шерман" будут готовить к параду: доставка корпуса американского танка во Владивосток
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia