Небольшая облачность и дождь: прогноз погоды на неделю

Главные темы

Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему Привлечь инвестиции для восстановления энергетической инфраструктуры Абхазии можно только изменив закон "Об энергетике", принятый в стране в прошлом году, считает заместитель председателя комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Ахра Абухба. 8

Пляжная история: Абхазия готовится к курортному сезону Готовность морских пляжей республики – один из главных вопросов подготовки к курортному сезону. Территорий, благоустроенных в соответствии с принятыми стандартами в сфере пляжных услуг, в республике до сих пор не хватает. Чиновники предлагают частным предпринимателям подключиться к решению вопроса. 23