Небольшая облачность и дождь: прогноз погоды на неделю

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Небольшую облачность, преимущественно без осадков в будние дни и переменную облачность, местами кратковременный дождь прогнозируют синоптики Абхазии на предстоящую неделю.
Температура воздуха ночью от +9˚С до +14˚С, днем от +19˚С до +24˚С.
Атмосферное давление в пределах нормы, 761 миллиметр ртутного столба, будет медленно понижаться.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.