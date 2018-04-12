Письмо ради будущего: 40 лет обращению 130-и абхазов к правительству СССР

Сорок лет назад сто тридцать представителей абхазской интеллигенции написали письмо руководству СССР, в котором выразили возмущение проводимой в Абхазии политикой Грузии. Эти события стали предметом обсуждения на круглом столе в АГУ в четверг 12 апреля.

Бадри Есиава, Sputnik

Письмо смелых

Круглый стол, посвященный сорокалетию со дня написания письма, которое вошло в историю Абхазии как "Письмо 130-ти", прошел в Абхазском государственном университете.

Ректор АГУ Алеко Гварамия с сожалением отметил, что из 130 человек, подписавшихся под этим письмом в 1977 году, 84 человека уже ушли из жизни. Память о них почтили минутой молчания.

Несмотря на то, что общественно-политическая обстановка в те годы была сложной, отметил Гварамия, письмо дало результаты.

"Интеллигенция Абхазии и все те, кто поставил свою подпись под этим письмом, приложили много усилий для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Благодаря этому письму стало возможным открытие Абхазского университета и Абхазского телевидения. Если говорить о нашем коллективе, то 13 наших коллег в числе тех 130 человек подписались под этим письмом. Из них в живых сегодня осталось всего пять человек", — рассказал Гварамия.

Доктор исторических наук Аслан Авидзба подчеркнул, что в послании было сказано о политике Грузии по ущемлению прав абхазского народа, начавшемуся еще до разгона грузинского меньшевизма в Абхазии.

"В современной грузинской историографии царит ненаучная и политически нездоровая по отношению к Абхазии атмосфера. Сложилась целая плеяда грузинских ученых, специализирующихся на фальсификации истории", — зачитал отрывок из "Абхазского письма" Авидзба.

Он добавил, что авторы письма четко охарактеризовали задачи историографической "войны" Грузии против прошлого и настоящего Абхазии. Подоплека подобного рода исследований, продолжил ученый, заключена "в историческом оправдании" политики "огрузинивания" абхазов.

Этот этап национального освободительного движения абхазского народа, уверен Авидзба, предшествовал сегодняшней независимости республики. Авторам и подписавшим это письмо было необходимо обладать смелостью, так как те власти не могли оставить это действие без последствий.

"Кто-то с высоты сегодняшних реалий может задаться вопросом о том, неужели надо было быть таким смелым, чтоб подписать письмо? Да, и не только смелым. Абсолютное большинство тех, кто подписал это письмо, сознательно шли на возможные тяжелые последствия для себя и своих близких. Следовательно, они ставили интересы своего народа выше, чем личные", — сказал историк.

Предпосылки и последствия

Развитие Абхазского телевидения, которое появилось в 1978 году, искусственно сдерживалось в течение многих десятилетий, рассказал завкафедрой журналистики Абхазского госуниверситета Гурам Амкуаб. Несмотря на то, что в конце 1950-х годов руководство СССР решило создать в автономных республиках телестудии, в Абхазии это делать не торопились.

"Поводом к созданию Абхазского телевидения стали политические события и выступления абхазов в 1977-1978 годах. Хочу отметить, что практически все подписанты "Письма 130-ти" были наказаны, особенно те, которые работали в организациях, возглавляемых людьми грузинской или мингрельской национальности", — рассказал Амкуаб.

Действия Обкома партии вызвало массовые протесты в Абхазии, и начались стихийные митинги, собрания. Эти народные возмущения продолжались до момента принятия решения об организации телевизионных передач в Абхазской АССР.

Главным автором текста "Письма 130-ти" участники круглого стола назвали Олега Дамения, который сегодня возглавляет Центр стратегических исследований Абхазии. В своем выступлении он подчеркнул, что то историческое письмо было не только политическим, но и научным, основанным на подробном анализе социально-экономической жизни Абхазии того периода.

"Мы не просто изложили какие-то свои субъективные амбиции, а исходили из конкретных фактов. У нас есть еще одно письмо. Когда начались репрессивные действия, мы тут же подготовили второе письмо, нам пришлось это сделать. У нас был огромный фактический материал, несколько папок с фактами", — подчеркнул Дамения и добавил, что вся работа по сбору материалов проводилась в строжайшей секретности узким кругом людей.

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчиа был одним из тех, кто подписался под тем письмом. События тех лет он подробно описал в своей книге "Из истории национально-освободительного движения абхазского народа 1967-1992 годов", которая была издана семь лет назад.

"С Грузией у нас никогда не было хороших отношений, но в те годы они были особенно сложными. Тогда народ Абхазии по-новому объединился в борьбе за свою автономию", — сказал Кварчия.

По воспоминаниям литературоведа Владимира Агрба, многие ставили свои подписи, не читая текста, так как доверяли авторам и знали, что все это делается на благо народа Абхазии.