Спикер Народного Собрания Абхазии: за год Парламент принял 30 законов

Спикер Парламента Абхазии подвел итоги первого года работы Народного Собрания на пресс-конференции в пятницу 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. За год работы Парламент Абхазии рассмотрел 35 законопроектов, в окончательном чтении было принято 30 законов, сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, подводя итоги работы парламентариев за год.

© Sputnik Томас Тхайцук Другой парламент: первый год шестого созыва Народного Собрания Абхазии

"Пять законопроектов принято в первом чтении и находятся в комитетах на доработке. Из 35 рассмотренных законопроектов 30 инициировано президентом Республики Абхазия, четыре депутатами и один Верховным судом республики. Конечно, хотелось бы принять больше законов, но и названное число — неплохой показатель", — добавил он.

Сравнивая показатели принятых законов с предыдущим созывом Парламента, Валерий Кварчия отметил, что нынешний созыв принял на пять законов больше за тот же период работы.

"Народное Собрание ратифицировало семь межгосударственных соглашений, в числе которых "О порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел", "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия", — сказал спикер.

Также Валерий Кварчия отметил ратификацию Соглашения между Абхазией и Россией о медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

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"Действующий Парламент также принял 87 постановлений по различным вопросам, что также превышает показатели работы V созыва Народного Собрания. Парламент принял ряд заявлений по вопросам, особо волнующим наше общество, как известно, Парламент сыграл значительную роль в разрядке взрывоопасной ситуации, сложившейся в республике в начале января. Постановление, принятое тогда, реализовано усилиями самого Парламента", — отметил Валерий Кварчия.

Процедура формирования комитетов была завершена в начале июня 2017 года, были также созданы постоянные и временные комиссии по различным проблемам, заметил Кварчия.

"Была создана комиссия по сотрудничеству с Госдумой Российской Федерации, была избрана абхазская часть постоянно действующей совместной комиссии по сотрудничеству Народного Собрания и Совета Федерации", — сообщил Кварчия.

Выборы в Парламент Абхазии VI созыва состоялись 12 марта 2017 года. Первое заседание VI созыва Народного Собрания состоялось 12 апреля.