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Коррупция

Спикер Парламента Абхазии: я за то, чтобы чиновники декларировали доходы

CC0
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (75)
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Спикер Парламента Абхазии подвел итоги первого года работы Народного Собрания на пресс-конференции в пятницу 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Чиновники должны декларировать доходы и расходы, сказал спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Парламента за год.

"Часть наших депутатов считает необходимым декларировать доходы, и я в том числе. Разница между богатыми и бедными у нас такая большая, что дальше некуда, люди получают столько же, как я или вы, а у них сотни тысяч и миллионы", — добавил он.

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По инициативе группы граждан Абхазии, в Парламенте Абхазии прошло обсуждение  20 статьи Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает уголовное наказание чиновников за незаконное обогащение.

"Обращение граждан прозвучало совсем недавно, уже независимо от нашей реакции в обществе этот вопрос обсуждается. Может быть, нам всем удастся принять 20 статью Конвенции ООН, убедив и богатых людей в том, что необходимо принимать какие-то решения в этой части", — подчеркнул Кварчия.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) — первый международно-правовой документ против коррупции, принятый на пленарном заседании 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью.

20 статья Конвенции предполагает признание в качестве уголовно наказуемого деяния, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (75)



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