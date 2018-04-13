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Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет

© Sputnik . Алексей Филиппов
В Абхазии
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Разыскиваемый за изнасилование Астамур Джопуа, 1981 года рождения, сдался сотрудникам Службы Государственной Безопасности 17 июня 2017 года.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки Астамур Джопуа осужден на 20 лет, информацию об этом опубликовали на сайте Генпрокуратуры Абхазии в пятницу 13 апреля.

Судебный молоток и весы правосудия
© Depositphotos / Belchonock
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа отказался участвовать в суде

"Сухумским районным судом 13 апреля 2018 года завершено рассмотрение уголовного дела и оглашены вводная и резолютивная часть обвинительного приговора, согласно которому, Джопуа Астамур, обвиняемый в совершении изнасилования в отношении заведомо малолетней, угрозе убийством и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия признан виновным по всем пунктам и статьям обвинения к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 000 рублей в доход государства", — говорится в сообщении.

Судом в отношении Джопуа Астамура назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года, после отбытия основного наказания, также Джопуа Астамур был разжалован и лишен всех воинских званий.

13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил изнасилование.

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