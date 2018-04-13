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13 апреля 1993 года: обстреляна лаборатория российских войск

© Фото : Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (243)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 13 апреля 1993 года:

"13 апреля на Гумистинском фронте противник интенсивно обстреливал позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия и населенные пункты Эшера, Шицкуара, лабораторию российских войск из артсистем, танковых орудий, минометных батарей.

Особенно сильный обстрел грузинские войска вели на правом фланге фронта. Со стороны Вооруженных Сил Республики Абхазия есть убитые и раненые. Ответным огнем нашей артиллерии было подавлено несколько огневых средств грузинских войск.

На Восточном фронте 13 апреля противником предпринят сильный артобстрел населенных пунктов Пакуаш, Лабра. Ночь прошла спокойно".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (243)



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