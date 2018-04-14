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14 апреля 1993 года: в Сухуме опять артиллерийская стрельба

© Фото : из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (244)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 год.

В своем дневнике пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме пишет, что об инцидентах между местными жителями и грузинскими гвардейцами.

"Вчера в Новом районе собирала ветки. Видела, где много растет крапивы. Сегодня надо пойти и собрать, пока не сорвали другие люди. Приготовлю с фундуком – все-таки ранняя зелень и витамины. На западном  фронте – без перемен. Совсем по Ремарку. И не предвидится. Вечером произошел инцидент в доме напротив. Пришел гвардеец занимать пустую квартиру сына (погибшего несколько лет назад в автомобильной катастрофе) Шоты Чкадуа. Соседка по площадке вступила с ним в пререкания, а он выстрелом из автомата ранил ее в ногу. Увезли в больницу. Столько пустующих домов и квартир мегрельских (да и не только их), а занимать решили лишь абхазские…", – сетует пенсионерка.

Вечером и днем, по словам Людмилы Тарнава, опять началась сильная артиллерийская стрельба.

"Во двор было выходить опасно. Все время было слышно: "шлеп-шлеп". Это наверно,  шмякались осколки. А я стояла у открытого окна со своей банкой – печкой и варила фасолевый суп. Днем потом стихло немного, и я пошла, собирать крапиву и дрова в железнодорожный поселок. Теперь проблема ее сварить: вода, огонь…", – пишет в своем дневнике пенсионерка Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (244)

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