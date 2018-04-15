Культурные события недели: выбирайте в кино или на концерт

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

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Афиша культурных событий Абхазии с 16 по 22 апреля.

Абхазская филармония

В Абхазской государственной филармонии 17 апреля в 18 часов пройдет ставший уже традиционным концерт PIANO DUO. Это совместное выступление заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба в сопровождении государственного камерного оркестра под управлением маэстро Давида Терзян.

Культурная площадка СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 17 апреля в 19:00 состоится показ художественного фильма "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунда.

Кристиан (актер Клас Банг) — куратор в недавно открывшемся стокгольмском музее современного искусства. Он занимается инсталляцией аргентинской художницы под названием "Квадрат", которая объявлена территорией альтруизма.

Режиссер Рубен Эстлунд получил "Золотую пальмовую ветвь" Канн-2017 — и стал одним из немногих европейских режиссеров, открытых Московским кинофестивалем, завоевавших столь престижную награду.

Также на площадке СКЛАД в рамках проекта "Artist Talk" 20 апреля в 19 часов пройдет встреча с фотографом Отто Лакоба.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.