Хаджимба поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В Абхазии отмечается День работника прокуратуры, 15 апреля 1994 года была образована Генеральная прокуратура Абхазии.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Прокуратура занимает особое место в системе национальной безопасности нашей республики, отмечается в поздравительной телеграмме главы государства Рауля Хаджимба на имя генерального прокурора республики Зураба Ачба.

По его словам, честность, принципиальность, компетентность и верность служебному долгу — основные требования к каждому сотруднику, выбравшему эту профессию.

"Вы вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, координируя деятельность правоохранительных органов. Именно от вашей слаженной работы зависит безопасность государства и каждого его гражданина", — отметил президент.

Хаджимба также поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, жизненный путь, мудрость и опыт которых — пример беззаветного служения закону на благо народа и своей страны.

День работника прокуратуры отмечается 15 апреля уже 24 года. В этот день в 1994 году была образована Генеральная прокуратура Абхазии.