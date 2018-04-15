15 апреля 1993 года: в девятиэтажный дом на Старом поселке попали снаряды

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Под утро заснула беспокойным, тревожным сном. Сны меня одолели: тягостные, тяжелые. Во сне кричу, плачу, нервничаю. Просыпаюсь, и даже рада, что сон прервался.

Сейчас 10 часов утра. Стою у своей печки и варю свою крапиву. Начала бить установка "Град". Уже отсюда – туда. Ну, а потом оттуда начнут бить, и тогда уже прячься как-то. В железнодорожном поселке в 9-ти этажный дом в один день попало 3 снаряда. Шел черный дым.

Не знаю, писала ли, прежде чем открыть дверь квартиры и выйти, заглядываю в глазок, не спускаются ли по лестнице гвардейцы. Они мне часто попадаются на площадке лестничной, а я не хочу лишний раз мозолить им собой глаза. Ну, и жизнь! Просто отверженная "еврейка" 1941-1945 годов. Счастливые евреи! У них есть собственное теперь государство. Захотел, бросил пакостную страну любую за притеснения, и уехал к себе в Израиль".

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