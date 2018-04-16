Минздрав Абхазии: пункты выдачи полисов ОМС готовы к работе

Заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба рассказала о том, как идет подготовка к выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям Абхазии.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования жителям Абхазии готовы к работе, обеспечение полисами начнется в ближайшее время, сказала заместитель министр здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба в Сухумской городской поликлинике №1, где завершены работы по открытию пункта выдачи.

Для того чтобы получить полис обязательного медицинского страхования, человек должен иметь при себе паспорт гражданина Абхазии и паспорт гражданина Российской Федерации.

"Паспорта непременно должны быть действующими, потому что у нас на территории есть большое количество просроченных паспортов. Граждане должны подтвердить свою принадлежность к двум государствам, никаких других документов на данном этапе в принципе не нужно. У нас будет брифинг, мы обязательно скажем, какие конкретно документы нужно приложить еще", — подчеркнула она.

Алиса Ардзинба сообщила, что есть планы обслуживать население не только в пунктах выдачи полисов.

© Sputnik Бадрак Авидзба Цахнакия о пунктах выдачи полисов ОМС: три месяца на открытие

"Есть такая задумка, как организация мобильных групп, которые будут работать в населенных пунктах, для того чтобы ни в коем случае не создать для граждан определенные неудобства", — заметила Ардзинба.

График работы пунктов по выдаче полисов обязательного медицинского страхования уже определен, они будут открыты с 9:00 до 17:00.

"Нам показалось, что это время самое благоприятное для того, чтобы посещать эти пункты. На начальной стадии будет обрабатываться не такое большое количество населения, по той простой причине, что представители страховых компаний будут представлены на каждом пункте минимум по два человека. Естественно будут возникать некоторые сложности в том смысле, что это русский контингент, они не привыкли к абхазским фамилиям, названиям сел и городов. Возможно, на первой стадии работа будет проходить медленно, позже, конечно, ритм работы ускорится", — подчеркнула она.

В первое время планируется принимать по 40 человек в каждом из семи пунктов по выдаче полисов ОМС, рассказала Ардзинба.

"Сначала, у граждан примут все необходимые документы для обработки. По российскому законодательству срок получения полиса выставлен в 30 дней, но с учетом того, что у нас короткий срок, на обработку основного населения планируется выдавать полисы в течение 15 дней", — сказала замминистра здравоохранения.

Пациенты будут получать медицинскую помощь по тем заболеваниям, которые можно лечить в Абхазии.

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"Но в случае необходимости, каких-то оперативных вмешательств, безусловно, в этом случае мы будем направлять пациентов в российские медучреждения. Пункт направления будет сосредоточен в Республиканской больнице, диагностика будет на базе Республиканской больницы, а потом уже будут даваться направления. Уже есть проект соглашения с Краснодарским краем", — подчеркнула Алиса Ардзинба.

Порядок обслуживания полисов обозначен.

"Все плановые случаи будут проходить через Республику Абхазия, потому что любое лечебное учреждение на территории Российской Федерации требует, чтобы у пациента были первоначальные диагностические документы. Другое дело — экстренная ситуация, при экстренной ситуации независимо от территории, где находится пациент, при возникновении необходимости обратиться в лечебное учреждение он поступает через скорую помощь в стационар для лечения", — сказала замминистра здравоохранения.

Полисы, которые будут выданы, никак не будут отличаться от тех, что имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России.

Диагностика пациентов в Республиканской больнице будет проходить на бесплатной основе, подчеркнула Алиса Ардзинба.

"Все это будет на бесплатной основе, это также входит в обеспечение обязательного медстархования. Безусловно, будут статьи расходов, которые будут заложены в республиканский бюджет", — сказала она.

В каждом пункте по выдаче полисов обязательного медицинского страхования будет минимум по два человека, сообщила Ардзинба.

Представитель Госкомпании "Апсныргылара" Дмитрий Цимцба рассказал, что, как и в Сухумской городской поликлинике №1, в других пунктах выдачи полисов ОМС работы практически завершены.

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"Госкомпания провела ремонт в Гагрской ЦРБ, в Гудаутской ЦРБ, в Республиканской больнице города Сухум, в Агудзерском госпитале и еще два пункта в Очамчыре и Ткуарчале. Все пункты готовы, кроме Очамчырского и Ткуарчалского, где работы будут завершены на этой неделе. Все требования заказчика были учтены", — сказал Цимцба.

Сметная стоимость всех семи пунктов по выдаче полисов ОМС – 2 миллиона 290 тысяч рублей.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.