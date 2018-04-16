Организаторы триатлона в Абхазии: побьем рекорд по количеству участников

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению спортивных мероприятий, посвященных Дню победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, прошло в Сухуме в понедельник 16 апреля.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Количество участников триатлона в Абхазии, который пройдет в Сухуме 6 мая, будет больше, чем в 2017 году, об этом рассказал президент Федерации триатлона республики Борис Барциц в понедельник 16 апреля.

"К сегодняшнему дню на участие в "Сухумском забеге" зарегистрировано 231 человек. Это очень хорошая цифра. Даже за два дня до старта забега в прошлом году такого количества не было. Это говорит о том, что в республике есть интерес к спорту. Особенно радует число молодых людей, которые хотят участвовать в этом забеге", — отметил Борис Барциц и добавил, что в "Сухумском забеге" также примут участие курсанты и военнослужащие Минобороны Абхазии. © Sputnik / Томас Тхайцук По земле и воде: соревнования по триатлону и плаванию пройдут в Сухуме

Организаторы очередных соревнований также выразили уверенность в том, что эти спортивные события пройдут на более высоком уровне.

Интервью Бориса Барциц о предстоящем спортивном мероприятии слушайте здесь>>

"В прошлом году эти спортивные мероприятия состоялись 15 октября, и вы все хорошо помните, что отзывы были самые положительные. В триатлоне тогда приняли участие 180 человек, в плавательном этапе – 120 и на забеге "Сухумский октябрь" – 260 человек. Мы уверены в том, что в этом году они пройдут масштабнее и на более высоком уровне", — сказал Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

О том, как прошли спортивные мероприятия в октябре, в сюжете "Спортивные выходные в Сухуме">>

Организаторы решили, что спортивные мероприятия начнутся с серии стартов по триатлону на набережной Махаджиров. В 9:00 запланировано начало детской дистанции, в 10:00 и 11:00 часов – спринт и олимпийской дистанции.

Параллельно будет дан старт серии заплывов на открытой воде "Титан", который пройдет по всей России, но начнется в Сухуме. Есть вероятность, добавил Барциц, что финал тоже состоится в Абхазии в октябре 2018 года. Дистанция заплывов будет от одного и до четырех километров.

По словам Президента Федерации триатлона Абхазии, в этих заплывах участие примут не только спортсмены-любители из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, но и жители республики, что придает соревнованиям международный статус.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети из Донецка выиграли соревнования по триатлону в Сухуме

В 15:00 состоится "Сухумский забег", цель которого заключается в популяризации спорта и здорового образа жизни среди местного населения. Участники заседания подчеркнули, что этот забег станет традиционным и будет проводиться на протяжении еще многих лет.

Открывать "Сухумский забег" будут дети двух возрастных категорий на дистанциях в один и 2, 5 километра. Затем, для возрастной категории от 14 лет и выше состоятся забеги на два с половиной, пять и десять километров.

Главный судья "Сухумского забега" Светлана Заубахина, а триатлон и заплыв будут судить российские специалисты.

"Для финалистов у нас будут медали на абхазском и русском языках, и в этом году у "Сухумского забега" есть свой логотип. Также есть официальные футболки красного и серого цвета. Спереди нанесен логотип забега, а на обратной стороне Государственный абхазский флаг", — рассказал Барциц.

Регистрация на забег для всех детей бесплатно, добавил он. Взрослым участие обойдется в 200 рублей.

© Sputnik Абсолютный чемпион из Абхазии

Каждый желающий принять участие в "Сухумском забеге" может зарегистрироваться на официальном сайте Федерации триатлона Абхазии, где есть возможность приобрести футболки с логотипом забега. В таком случае стоимость участия для взрослого человека будет составлять 500 рублей. В эту сумму, помимо футболки, входят медаль и номер с чипом. Регистрация на сайте завершится 4 мая, но в день соревнований с 8:00 до 12:00 будет еще одна возможность пройти регистрацию и стоить она будет 500 рублей вне зависимости от возраста.

"Если дети захотят приобрести футболку в день забега на месте, то стоить она будет 300 рублей, но детям, которые в своей возрастной категории займут призовые места, эти майка мы подарим", — отметил Барци и добавил, что приобретение не обязательное условие соревнований, но они украсят забег.

Необычным нововведением для Абхазии станет внедрение новых технологий. Каждый, кто добрался до финиша, получит специальный номер с магнитным чипом, с помощью которого он сможет узнать свое время, скорость и темп прохождения дистанции. Результаты придут на телефон.

В число организаторов спортивных соревнований, посвященных Дню победы в Великой Отечественной Войне, входят Федерация триатлона Абхазии, Администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан", Информационный партнер Информагентство Sputnik Абхазия.

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Рабочая группа подробно обсудила все организационные моменты, в том числе обеспечения безопасности участников соревнований силами МЧС, МВД, Минздрава. Особое внимание обратили на такие детали, как "лежачие полицейские", которые могут помешать велосипедистам, схема перекрытия дорог, общественные туалеты, организации полевой кухни.

Для проведения такого масштабного спортивного события, отметил Борис Барциц, необходима помощь не менее 70 волонтеров. Он подчеркнул, что в Абхазии относятся с пониманием к различным спортивным мероприятиям и не возникает проблем в организационных вопросах, связанные с согласованием с руководством столицы или же другими Государственными структурами.

Игры по триатлону впервые в Абхазии прошли 15 октября 2017 года. В них приняли участие около 300 человек.