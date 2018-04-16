Облачность, дождь и туман: погода на неделю в Абхазии

В первой половине недели погода Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона и выноса теплых масс воздуха с юго-запада, а во второй - фронта холодного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Погода в Абхазии с 16 по 22 апреля будет нестабильной. В первой половине недели синоптики обещают переменную облачность без осадков, а во второй –временами дождь, туман и, возможно, будет гроза. Такие прогнозы дают синоптики Абхазии.

Температура воздуха ночью от +9˚С до +14˚С, днем от +18 ˚С до +23˚С.

Атмосферное давление нестабильное.

Температура морской воды +13˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, два балла и значительное – более трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.