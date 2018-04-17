Под двести: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, за март 2018 года ГАИ республики зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Март 2018 года выдался "урожайным" для сотрудников Госавтоинспекции. Если сравнивать со статистикой за февраль, то в марте любителей "принять на грудь" за рулем стало больше на 36 человек. Всего за управление автомобилем в состоянии опьянения составлено 198 протоколов.

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Возрастной диапазон таких водителей варьируется от 22 и до 78 лет. Печальное первенство сохранили за собой представители старшего поколения в возрасте от 50. Их было 42 человека. На втором месте водители в возрасте от 30 до 35 лет – 36 водителей, и замкнули тройку лидеров водители в возрасте от 35 и до 40 лет – 34 протокола.

Попались "подшофе" и две женщины. Столько же было и в феврале.

Рейтинг самого "пьяного округа" Абхазии уже традиционно возглавляет Сухум, где было оштрафовано за пьяную езду 75 человек. Второй месяц подряд главная автотрасса страны уступает Сухуму с 43 протоколами. Неожиданно "бронзу" у Гудауты отобрала Очамчыра. Соответственно 26 и 28 протоколов в марте.

Примером для подражания можно назвать Сухумский район, где не было зарегистрировано ни одного пьяного водителя, как и в феврале. Ткуарчал дал в статистику двоих выпивших водителей, а Гал — троих.

Пройдемся по календарю "трезвости" за март. В начале месяца зарегистрированных случаев езды в состоянии опьянения было немного, но с 7 числа, "сухой закон" словно отменили. Только за четыре дня – с 7 по 11 марта было оштрафовано 33 человека. Возможно, виной тому Международный женский день.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических и рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.