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Мастер-класс журналистов для студентов АГУ

Поделиться опытом: абхазские журналисты провели мастер-класс для студентов

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Мастер-класс для студентов АГУ провели журналисты Энвер Ажиба, Отар Лакрба, Владимир Попов, Вахтанг Абхазоу, Екатерина Бебия, Вячеслав Сакания.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мастер-класс для студентов Абхазского государственного университета по специальности "журналистика" прошел во вторник 17 апреля в Центральном выставочном зале Абхазии.

"Одно из самых главных направлений работы Союза журналистов Абхазии за последние два года – это образовательный проект с привлечением студентов-журналистов Абхазского государственного университета. Параллельно с этим мы проводим мероприятия, связанные с юбилейными датами абхазских журналистов как старшего поколения, так и тех, кому исполнилось 50-60 лет", — отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

С учетом того, что семи абхазским журналистам в 2018 году исполняется 60 лет, Союз журналистов организовал фотовыставку в Центральном выставочном зале. Фотовыставка открылась 16 апреля.

Мастер-класс журналистов для студентов АГУ
© Sputnik Бадрак Авидзба
Мастер-класс журналистов для студентов АГУ

"Мы вчера провели фотовыставку, состоялась такая торжественная часть, но в продолжение сегодня мы проводим занятия со студентами с участием наших юбиляров. Это хорошая возможность, когда действующие журналисты с опытом работы в разных СМИ могут пообщаться со студентами. Тем более у наших журналистов опыт довоенной, военной и послевоенной работы в средствах массовой информации", — подчеркнул он.

Юбиляры делились с молодежью своим профессиональным опытом и давали советы, которые пригодятся будущим журналистам в работе.

"Сегодня есть молодежь, которая может развивать журналистику в Абхазии, у вас есть наставники в университете, которые учат вас азам профессии. С точки зрения человека, который имеет небольшой опыт в журналистике, хочу вам сказать, что журналист никогда не должен знать лени. Журналист всегда должен искать, быть активным, только в этом случае у него будут интересные находки, я вам желаю больших успехов в работе", — сказал, обращаясь к студентам главный редактор газеты "Апсны" Энвер Ажиба.

Журналист Отар Лакрба также дал ценные советы подрастающему поколению абхазских журналистов.

"Настоящий журналист никогда не должен быть спокоен, его всегда должно что-то беспокоить, он должен быть чем-то недоволен. Если журналист всем доволен, останавливается в своем развитии, он не сможет развиваться в этой профессии", — сказал Лакрба.

Студент АГУ Айнар Читанава отметил, что мастер-класс интересен и принесет пользу.

"Для нас, студентов, наряду с лекциями подобные мастер-классы очень полезны, потому что помимо знаний, полученных на лекциях, у нас есть возможность перенять опыт от старшего поколения журналистов", — отметил он.

Мастер-класс для студентов АГУ
© Sputnik Бадрак Авидзба
Мастер-класс для студентов АГУ

Об азах фотожурналистики рассказал автор идеи проведения фотовыставки в ЦВЗ фотокорреспондент Владимир Попов.

"Популярность фотографии всегда была, есть и будет. Что такое фотография? Маленькую фотографию рассматриваете вы, большая фотография рассматривает вас. Фотография — это история, видео картинка — это одно, она проскочила, и порой вы не все осознаете, но фото — оно перед вами, это документ, фотографию ничем не заменить", — подчеркнул Попов.

В 2018 году отмечают 60-летний юбилей абхазские журналисты Энвер Ажиба, Сергей Чхинджерия, Отар Лакрба, Владимир Попов, Вахтанг Абхазоу, Екатерина Бебия, Вячеслав Сакания.

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