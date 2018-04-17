Более ста научных работ: исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Касландзия

Доктор философских наук Иван Тарба в интервью Sputnik рассказал о жизни и творчестве ученого Владимира Касландзия, которому 17 апреля исполнилось бы 80 лет.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Доктор филологических наук, профессор, специалист по лексикологии, лексикографии, фразеологии Владимир Касландзия родился 80 лет назад.

"Когда говоришь о жизненном пути, который прошел Владимир Касландзия, необходимо отметить в первую очередь его как ученого, учителя. С другой стороны, надо отметить его человеческие качества", — сказал друг Владимира Касландзия, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Иван Тарба.

Иван Тарба отметил, что Владимир Касландзия был крупным ученым.

"Он автор более ста научных работ. Владимир Касландзия в совершенстве знал немецкий язык, издал много книг по обучению немецкому языку в Германии, Эстонии, России, Грузии, естественно в Абхазии", — добавил он.

Ученый в последние годы работал над изданием русско-абхазского словаря в трех томах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Охота за абхазским словарем: приключения старинной рукописи

"Вышел первый том трехтомника русско-абхазского словаря, при жизни ему не довелось увидеть выхода в свет книги, над которым он работал буквально все последнее время", — заметил Иван Тарба.

Владимир Касландзия был интеллигентом – носителем высокой духовной культуры, поделился Тарба.

"Нам его не хватает, я знаю очень мало людей, которые по своей культуре поведения похожи на Владимира Касландзия", — сказал Иван Тарба.

Владимир Касландзия родился в 1938 году. Касландзия – доктор филологических наук, профессор, специалист по лексикологии, лексикографии, фразеологии, мифологии, паремиологии, сравнительно-типологическому изучению разносистемных языков, по проблемам художественного перевода. В 1954–1958 годах учился в Сухумском педагогическом училище.

Окончил его с отличием и поступил в СГПИ имени А. М. Горького на филологический факультет по специальности "абхазский язык, литература и немецкий язык". С 1969 года – старший преподаватель кафедры "Иностранных языков" СГПИ имени А. М. Горького. В 1982 году Касландзия стал доцентом кафедры "Немецкого языка" АГУ, в 1999 году – профессором кафедры "Немецкого языка" АГУ, в 1998–1999 годах – ректор СОИ, с 1993 года – заведующий кафедрой "Немецкого языка" АГУ и одновременно ведущий научный сотрудник отдела языка АбИГИ имени Д. И. Гулиа АНА.