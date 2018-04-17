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Владислав Ардзинба

17 апреля 1993 года: Ардзинба обвинил грузинские СМИ в дезинформации

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (247)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

17 апреля 1993 года председатель Верховного Совета Абхазии заявил о том, что грузинские СМИ дезинформируют общественность.

"В последнее время в средствах массовой информации Грузии распространяются сообщения о якобы имеющих место нарушениях соглашений, достигнутых на встрече правительственных делегаций России и Грузии в Сочи. Как свидетельствуют факты, эти сообщения направлены на дезинформацию общественности и служат прикрытием истинных намерений руководства Грузии", – говорится в заявлении.

Встреча делегаций России и Грузии, состоявшаяся в Сочи без участия представителей Абхазии, по словам Ардзинба, не могла привести к заключению каких-либо мирных соглашений.

"Тем не менее, оставаясь сторонником решения проблем политическими методами, руководство Республики Абхазия с пониманием относится ко всем шагам, предпринимаемым в этом направлении. Между тем грузинская сторона производит массированный обстрел не только позиций Вооруженных Сил Республики Абхазия по реке Гумиста, но и жилых районов Нового Афона, а также провокационный обстрел лаборатории российских войск в Эшерах", – заявил Владислав Ардзинба.

Ардзинба отметил решимости нанесения ответных ударов по огневым точкам грузинских войск.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (247)



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