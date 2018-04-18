18 апреля 1993 года: на улицах Сухума не звучит абхазская речь

Из публикации в газете Республика Абхазия письма из Сухума под заголовком "Прошу сохранить рукопись":

"На улицах столицы Абхазии – Сухума – не звучит абхазская речь. Не только говорить, но появляться на улице стало опасно. Убить могут просто так лишь потому, что в паспорте написано "абхазец". Родной город не узнать, многие наши бывшие соотечественники в паническом страхе бегут, другие готовятся к обороне от абхазских "оккупантов". О, Боже! В своем собственном доме мы стали гостями. Пусть эта суровая действительность послужит уроком не только нам, но и грядущим поколениям. Но сейчас не об этом. Известно, что ценнейшие материалы по абхазскому фольклору, хранившиеся в Абхазском институте истории, языка и литературы, сожжены. Но что-то все-таки надо делать".

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