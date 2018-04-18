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18 апреля 1993 года: на улицах Сухума не звучит абхазская речь

© Фото : предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (248)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете Республика Абхазия письма из Сухума под заголовком "Прошу сохранить рукопись":

"На улицах столицы Абхазии – Сухума – не звучит абхазская речь. Не только говорить, но появляться на улице стало опасно. Убить могут просто так лишь потому, что в паспорте написано "абхазец". Родной город не узнать, многие наши бывшие соотечественники в паническом страхе бегут, другие готовятся к обороне от абхазских "оккупантов". О, Боже! В своем собственном доме мы стали гостями. Пусть эта суровая действительность послужит уроком не только нам, но и грядущим поколениям. Но сейчас не об этом. Известно, что ценнейшие материалы по абхазскому фольклору, хранившиеся в Абхазском институте истории, языка и литературы, сожжены. Но что-то все-таки надо делать".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (248)



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  • Автобус, фото из архива
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