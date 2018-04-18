Особое чувство жизни: выставку работ детей с ограниченными возможностями открыли в Сухуме

Выставка-продажа "Я рисую счастье" открылась в ЦВЗ Сухума 18 апреля. Подопечные Детского реабилитационного центра представили более 60 работ. Об открытии выставки читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Звонкий детский смех раздается у самого входа в Центральный выставочный зал Сухума. Здесь сегодня подопечные Республиканского реабилитационного центра представляют свое творчество.

Юные художники собрались задолго до начала выставки, чтобы оценить яркие работы друг друга.Один из них —восьмилетний Баграт Романов. На выставку он пришел вместе со своей мамой. Первым делом Баграт находит друга – Нарсоу и отправляется с ним к уголку со своими картинами.

По словам Яны Романовой, мамы Баграта, ребенок уже второй год представляет свои картины перед широкой аудиторией. Баграту очень нравится, когда другие оценивают его творчество. Оно и понятно – у ребенка проблема с речью, и свои чувства и настроения он выражает только с помощью рисунка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

"Баграт практически не разговаривает. Рисунок – единственная возможность понять его настроение, – поясняет Яна Романова. – Я, как родитель, очень довольна хотя бы тем, что сын может проявить себя. Благодаря арт-терапевту Эльвире Бения он выявил в себе талант. До этого он вообще не брал в руки краски. Ему нравится то, что люди оценивают его творчество. У Баграта выставлено пять работ. Все с динозавриками – его работы. В этом году он захотел представить динозавров. В прошлом году были всякие монстры".

Педагог Республиканского детского реабилитационного центра Эльвира Бения отметила, что арт-терапия выявляет творческие способности особенных детишек и улучшает их настроение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

"Все детишки, которые у нас занимаются – особенные. В арт-терапии они выявляют свои творческие способности, а мы помогаем им в этом. Самое главное – поднять настроение ребенку. Их это радует. Каждый внимательно наблюдает, выставили его работу или нет", – рассказала Бения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

Каждый ребенок, по словам арт-терапевта, индивидуален. Кто-то любит рисовать животных, кто-то – цветы, природу. Техника также разная: начиная с аппликаций и заканчивая графикой.

Президент и lady in red

Перед официальным открытием выставку посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Сначала лидер государства вместе с директором Республиканского реабилитационного центра Лианой Эмухвари познакомился с экспозицией.

Через пару минут увидеть картины вместе с президентом решила и шестилетняя участница выставки. Она ловко пронеслась сквозь плотную "стену" журналистов и встала рядом с Раулем Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

Президентского внимания девочке в красном платье долго ждать не пришлось. Через несколько секунд Рауль Хаджимба склонился над ней и познакомился. Ирен – так зовут девочку – прошагала с президентом по залу и смело показала ему понравившиеся картины.

"Моих работ здесь нет, но я сама тоже люблю рисовать красками и лепить. Больше всего люблю рисовать единорогов из мультфильмов. Делаю им разноцветные копытца и рога. Сегодня мне больше всего понравилась вон та радуга", – указательным пальчиком Ирен показала на картину в малом зале.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

Можно покупать

"Выставка-продажа считается открытой, – объявила директор Детского реабилитационного центра Лиана Эмухвари. – Она приурочена к трехлетию нашего центра. Нам хотелось бы, чтобы все увидели, что эти дети действительно талантливы. Посетители выставки смогут купить понравившуюся картину. Вырученные деньги дети решили передать в благотворительный фонд "Киараз".

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ детей детского реабилитационного центра в ЦВЗ

Рауль Хаджимба также на выставке приобрел понравившуюся картину.

"Работы яркие и красивые. Это души детей, которые требуют еще большего внимания. Я благодарен тем, кто работает с ними, семьям, которые, несмотря на сложности, делают все возможное, чтобы детишки развивались. Спасибо вам, что вы находитесь рядом с ними. Мы в свою очередь будем делать все для того, чтобы этот центр развивался, чтобы было внимание со стороны государства. Мы должны быть нацелены на то, чтобы эти дети имели возможность быть полнокровными членами нашего общества", – отметил он.

Выставка-продажа "Я рисую счастье", приуроченная к трехлетию Сухумского детского реабилитационного центра, продлится с 18 по 21 апреля.