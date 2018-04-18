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Сбор клубники. Архивное фото

Джинджия об экспорте сельхозпродукции: без препятствий

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (88)
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Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, а неделей позже это решение было отменено.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции через абхазо-российскую границу проходит без препятствий, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия начальник Госинспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия.

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"После того, как Россельхознадзор снял ограничения на вывоз товара, эта процедура проходит в обычном режиме. И тогда, и раньше наши коллеги из Россельхознадзор присутствовали при погрузке и мы, как обычно, предоставляем сертификаты. Абхазский товар без препятствий проходит границу", — сказал Джинджия и добавил, что еще не было зафиксировано ни одного случая возврата товара на территорию Абхазии.

Джинджия подчеркнул, что в тепличных хозяйствах Абхазии проблем с мраморным клопом нет, так как агрономы и инспекторы карантинных служб тщательно проверяют состояние продукции, но ограничения сняты еще не до конца.

"Ограничения еще не сняты на перевозки сельхозпродукции в ручной клади или багажом, но и с этим особых проблем нет. Конечно, иногда бывают возмущения со стороны людей, но мы делаем все для того, чтобы и эти временные ограничения были сняты", — сказал Джинджия.

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Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Ключевое условие для осуществления поставок растительной продукции из Абхазии в Россию – каждая партия продукции будет проверяться экспертами Россельхознадзора на наличие карантинных вредных организмов, в первую очередь мраморного клопа.

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (88)

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Теги:
Абхазия, Россия



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