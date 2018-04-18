Днем облачно, вечером дождь: погода в Абхазии на четверг

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 19 апреля в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня, преимущественно без осадков.
Во второй половине дня и вечером ожидается дождь.
Атмосферное давление — повышенное, 763 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем температура повысится до +19˚С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.