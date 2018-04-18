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Днем облачно, вечером дождь: погода в Абхазии на четверг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (652)
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В четверг, из-за смены относительно теплых масс воздуха на холодные с Севера, на территории Абхазии погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik.  Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 19 апреля в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня, преимущественно без осадков.

Во второй половине дня и вечером ожидается дождь.

Атмосферное давление — повышенное, 763 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С,  днем температура повысится до +19˚С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (652)



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