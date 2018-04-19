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19 апреля 1993 года: грузинские войска готовятся к наступлению

© Фото : предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (249)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Миноборны Абхазии, 19 апреля на Гумистинском фронте шли редкие перестрелки.

"В ходе перестрелок уничтожен один танк противника. Ночь прошла спокойно. На отдельных направлениях фронта шли перестрелки. Противник обстреливал позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия и населенные пункты Река, Баслаху, Кацихабла из гаубичной артиллерии. По оперативным данным, командование грузинских войск группирует значительные военные силы в городе Очамчыра, готовится к наступательным операциям", – говорится в сводке.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (249)



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