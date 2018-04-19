Голос с фронта: 80 лет со дня рождения ученого Олега Шамба

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Доктор экономических наук, проректор Абхазского государственного университета Олег Шамба родился 80 лет назад.

"С Олегом Багратовичем мы познакомились в конце 80-х годов. Тогда на Абхазском телевидении решили создать специальные рубрики для того, чтобы республика развивалась в экономическом плане. Меня попросили создать передачу на телевидении, на которую неоднократно приглашал Олега Багратовича для обсуждения экономической ситуации в республике", — сказал директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа.

В то время Олег Шамба работал в агропромышленном комитете, вспоминает Шалашаа.

"После начала войны мы редко виделись, долгое время он находился в оккупированном Сухуме. Но после того, как смог перебраться в Гудауту, он начал работать на радио, мы слышали его голос, находясь на фронте. Я рассказывал своим боевым товарищам о том, кто это говорит. Олег Багратович был у нас на фронте, где располагались наши пушки в селе Шицкуара вместе с Олегом Дамения, Джумой Ахуба. Он проделал огромную работу, не смотря на то, что не взял в руки оружие, но то, что делал Олег Шамба было очень значимо для людей, потому что все ждали вестей с фронта, настраивая свои радиоприемники ", — говорит он.

Олег Шамба был ученым-экономистом, помимо этого сочинял стихи, собирал пословицы абхазского народа и народов Кавказа.

"В области экономики он был крупным ученым, во многом наши мнения были схожими, но иногда точки зрения не совпадали. У нас у всех была одна задача, поднять экономику республики, но подходы могли быть разными. Он всегда говорил о том, что необходимо воспитывать новое поколение экономистов, так как беспокоился за преемственность в этом отношении", — сказал Шалашаа.

Заур Шалашаа напомнил, что Олег Шамба разработал собственную программу развития экономики Абхазии в 2000 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сослан Салакая: Олег Шамба был крупным ученым и патриотом Абхазии

"Предполагалось, что это будет государственная программа развития экономики Абхазии, но в то время средств для осуществления этой программы не было. В 2005 году президент поручил специалистам в области экономики работающим в АГУ написать концепцию развития экономики. Концепция была разработана в течение года, мы включили и части той программы, которую Олег Шамба разработал ранее", — подчеркнул он.

Олег Шамба внес свою лепту и в создание "Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", сказал Шалашаа.

"В последние годы жизни он переиздал свою книгу, посвященную развитию экономики Абхазии", — отметил экономист.

Академик Олег Шамба родился 19 апреля 1938 года.

В 1957 году окончил сухумскую среднюю школу № 10. В 1957-1962 годах учился в Московском инженерно-экономическом институте. В июне 1965 года назначен главным специалистом Минсельхоза Абхазии, а затем начальником отдела (управления) строительства. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском инженерно-экономическом институте. С 1978 года — старший научный сотрудник.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работал военным корреспондентом и старшим редактором радио Республики Абхазия. В послевоенный период — первый заместитель министра, а затем заместитель министра экономики Республики Абхазия и одновременно заведующий кафедрой бухучета и аудита Абхазского государственного университета.

С 1995 года действительный член Академии инвестиций и экономики строительства Российской Федерации. Присвоено звание почетного академика строительного комплекса РФ. С апреля 1997 года по настоящее время — проректор по науке Абхазского государственного университета. В феврале 1998 года ему присвоено звание профессора. В 2000 году избран академиком Международной академии научно-педагогического образования (МАНПО) и Международной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС).

Олег Шамба — автор свыше 360 радиорепортажей и статей, 190 научных трудов, в том числе 60 монографий, книг, учебных пособий. Олег Шамба ушел из жизни 29 июня 2016 года в возрасте 78 лет.