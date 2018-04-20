Преимущественно без осадков: погода в Абхазии на выходные

В выходные дни из-за смены циклона на антициклон с юго-запада на территории Абхазии сохранится относительно неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни на территории Абхазии будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем температура поднимется до +17˚С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение моря от умеренного до значительного в два-три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.