Преимущественно без осадков: погода в Абхазии на выходные

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни на территории Абхазии будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем температура поднимется до +17˚С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение моря от умеренного до значительного в два-три балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.