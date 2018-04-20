20 апреля 1993 года: письмо Ардзинба к руководителю Воронежской области

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в книге "Те суровые дни…"

К Главе Администрации Воронежской области Александру Яковлевичу Ковалеву.

Уважаемый Александр Яковлевич!

Развязанная агрессивным руководством Грузии война принесла многонациональному народу Абхазии неисчислимые страдания и беды. Более восьми месяцев многие города и села подвергаются массированным обстрелом, гибнут, терпят огромные лишения, изгоняются с мест проживания ни в чем не повинные люди. Мирные жители, десятки тысяч беженцев испытывают значительные трудности, связанные с перебоями снабжения продуктами питания, и особенно остро в регионах, оказавшихся отрезанными от важнейших транспортных магистралей.

Руководство Республики Абхазия встало перед необходимостью введения карточной системы распределения продовольствия и вынуждено искать приемлемые в сложившихся условиях пути его снабжения.

В Этой связи Верховный Совет и Совет министров Республики Абхазия просят Вас рассмотреть вопрос об оказании гуманитарной помощи населению республики, испытывающему тяготы и лишения военного времени, и оказать возможное содействие для его скорейшего решения.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия — Владислав Ардзинба.

Город Гудаута, 20 апреля 1993 год.

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