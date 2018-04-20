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Владислав Ардзинба

20 апреля 1993 года: письмо Ардзинба к руководителю Воронежской области

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (250)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в книге "Те суровые дни…"

К Главе Администрации Воронежской области Александру Яковлевичу Ковалеву.

Уважаемый Александр Яковлевич!

Развязанная агрессивным руководством Грузии война принесла многонациональному народу Абхазии неисчислимые страдания и беды. Более восьми месяцев многие города и села подвергаются массированным обстрелом, гибнут, терпят огромные лишения, изгоняются с мест проживания ни в чем не повинные люди. Мирные жители, десятки тысяч беженцев испытывают значительные трудности, связанные с перебоями снабжения продуктами питания, и особенно остро в регионах, оказавшихся отрезанными от важнейших транспортных магистралей.

Руководство Республики Абхазия встало перед необходимостью введения карточной системы распределения продовольствия и вынуждено искать приемлемые в сложившихся условиях  пути его снабжения.

В Этой связи Верховный Совет и Совет министров Республики Абхазия просят Вас рассмотреть вопрос об оказании гуманитарной помощи населению республики, испытывающему тяготы и лишения военного времени, и оказать возможное содействие для его скорейшего решения.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия  — Владислав Ардзинба.

Город Гудаута, 20 апреля 1993 год.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (250)



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