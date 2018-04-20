Абхазский турсоюз: туристы напрямую связываются с отелями

По информации Ассоциации туроператоров России, в марте 2018 года запросы туров в Абхазию в Яндексе сократились на 16%.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Последнее время российские пользователи обращаются не к туроператору, а напрямую выходят на сайт отеля, рассказала на радио Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

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"Бронируют туристы номера в разных источниках. Чаще всего обращаются не к туроператору, а к интернету. Заходят на Booking.com или же на сайт самого отеля", – объяснила она.

Интервью Анны Калягиной слушайте здесь>>

По ее словам, абхазские отельеры отмечают спад турпотока в марте. Но, насколько упал спрос туристов на Абхазию, пока еще в союзе туризма не установили.

"Сейчас собираем статистические данные. В общении с туроператорами, мы видим, что у нас спад. Но, насколько велик этот спад, мы не можем пока ответить. У всех отелей по-разному: у кого-то 3%, у кого-то – 6 %, а у кого-то – все 40 % заполнения отеля", – добавила Калягина.

Сколько туристов в Абхазию приедет в 2018 году Калягина не стала прогнозировать, но отметила, что сезон будет трудный.