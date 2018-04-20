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Судебный молоток и весы правосудия

Допрошены свидетели по делу об убийстве в селе Гумиста

© Depositphotos / JanPietruszka
В Абхазии
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В убийстве жителя села Гумиста Эдуарда Чолакян и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Пятеро свидетелей, в том числе родной брат убитого Феликса Чолакян, были допрошены стороной обвинения на очередном слушании по делу в отношении Эдуарда Адлейба, сообщила пресс-служба Верховного суда Абхазии в пятницу 20 апреля. 

"В Верховном суде 20 апреля 2018 года под председательством судьи Романа Кварчия в составе судей Мадины Логуа и Ады Касландзия продолжилось слушание по уголовному делу в отношении Эдуарда Адлейба. На сегодняшнем судебном заседании было допрошено пятеро свидетелей со стороны обвинения, в том числе родной брат убитого", — проинформировал Верховный суд Абхазии. 

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Чолакян Рафика в селе Гумиста Сухумского района и в результате словесной ссоры, из имевшегося у него огнестрельного оружия его убил. 

После этого, чтобы скрыть преступление, ударом по голове рукоятью пистолета, в котором уже не было патронов, пытался убить супругу Феликса Чолакян Людмилу. 

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 14 мая в 11:00 часов в здании Верховного суда Абхазии. 

По сообщению ВС Абхазии, судебное заседание проходит без участия потерпевшей по делу Людмилы Матосян, которая проходит реабилитационный курс лечения в г. Москва после пол




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