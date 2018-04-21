Сладкоежки под угрозой: врач-паразитолог рассказал о лямблиозе

Лямблиоз распространен в странах с субтропическим климатом, в числе которых находится Абхазия, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Любители сладостей часто страдают от лямблиоза — заболевания, вызываемого простейшими лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке, сказала врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

"Все те, кто заражен лямблиозом — сладкоежки, их тянет на усиленное употребление углеводистого питания, потому что эти паразиты питаются углеводами и нарушают углеводный обмен", — отметила Зайцева.

По словам специалиста, лямблии локализуются в слизистой оболочке нижнего отдела двенадцатиперстной кишки и в верхнем отделе тонкого кишечника. Питаются паразиты пристеночным пищеварением, нарушая усвоение витаминов организмом.

© Fotolia / Viperfzk Диетолог: беспорядочное употребление витаминов приносит вред

Лямблиоз распространен во всем мире, подчеркнула Зайцева, но особенно этому заболеванию подвержены страны с субтропическим климатом, к каким относится Абхазия.

"Пути передачи заболевания, в основном, контактно-бытовые и водные. Подвержено этому недугу, в основном, дети, так как у них недостаточно развита иммунная система. Ребенок начинает чаще болеть, становится восприимчив к глистам, может появиться хронический текущий лямблиоз", — сказала Валентина Зайцева.

Чем сильнее иммунитет у человека, чем лучше состояние его желудочно-кишечного тракта, кислотности желудка, тем ниже вероятность заболевания. Заболевание не редко может проходить бессимптомно, добавила врач-паразитолог.

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"Простейшие грусти" – так назвал ученый Вилем Ламбль, открывший это заболевание, и в честь кого оно было названо, рассказала Зайцева. Этому есть свое объяснение.

"Очень часто детишек приводят на консультацию и у них очень печальный вид. Эти паразиты влияют на нервную систему, делают детей раздражительными, вызывают плаксивость и нервозность. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, часто запоры могут сменяться жидким стулом, человека может подташнивать, происходит вздутие живота", — подчеркнула врач-паразитолог.

Лямблия не любит белковое питание и поэтому, заразившимся рекомендуется есть больше мяса, рыбы, молочную продукцию. Такое питание, отметила Зайцева, заставляет паразитов покидать организм человека, если заболевание не запущено.