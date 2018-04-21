21:52 21 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Бактерии

Сладкоежки под угрозой: врач-паразитолог рассказал о лямблиозе

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
180 0 0

Лямблиоз распространен в странах с субтропическим климатом, в числе которых находится Абхазия, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Любители сладостей часто страдают от лямблиоза — заболевания, вызываемого простейшими лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке, сказала врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

"Все те, кто заражен лямблиозом — сладкоежки, их тянет на усиленное употребление углеводистого питания, потому что эти паразиты питаются углеводами и нарушают углеводный обмен", — отметила Зайцева.

По словам специалиста, лямблии локализуются в слизистой оболочке нижнего отдела двенадцатиперстной кишки и в верхнем отделе тонкого кишечника. Питаются паразиты пристеночным пищеварением, нарушая усвоение витаминов организмом.

Таблетки в банках
© Fotolia / Viperfzk
Диетолог: беспорядочное употребление витаминов приносит вред

Лямблиоз распространен во всем мире, подчеркнула Зайцева, но особенно этому заболеванию подвержены страны с субтропическим климатом, к каким относится Абхазия.

"Пути передачи заболевания, в основном, контактно-бытовые и водные. Подвержено этому недугу, в основном, дети, так как у них недостаточно развита иммунная система. Ребенок начинает чаще болеть, становится восприимчив к глистам, может появиться хронический текущий лямблиоз", — сказала Валентина Зайцева.

Чем сильнее иммунитет у человека, чем лучше состояние его желудочно-кишечного тракта, кислотности желудка, тем ниже вероятность заболевания. Заболевание не редко может проходить бессимптомно, добавила врач-паразитолог.

Зайцева о заражении паразитами от рыбы: в Абхазии маловероятно>>

"Простейшие грусти" – так назвал ученый Вилем Ламбль, открывший это заболевание, и в честь кого оно было названо, рассказала Зайцева. Этому есть свое объяснение.

"Очень часто детишек приводят на консультацию и у них очень печальный вид. Эти паразиты влияют на нервную систему, делают детей раздражительными, вызывают плаксивость и нервозность. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, часто запоры могут сменяться жидким стулом, человека может подташнивать, происходит вздутие живота", — подчеркнула врач-паразитолог.

Лямблия не любит белковое питание и поэтому, заразившимся рекомендуется есть больше мяса, рыбы, молочную продукцию. Такое питание, отметила Зайцева, заставляет паразитов покидать организм человека, если заболевание не запущено.

По теме

Врач Дементьева: ноги "колесом" можно и нужно выпрямлять
Врач о гриппе: в прошлом году было гораздо больше пациентов
Зайцева: если ребенок много грустит, проверьте его на лямблии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заброшенная больница в Межапарке, Рига
    Денег не дадим!

    Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.

  • Человек наблюдает через бинокль
    По данным разведки

    Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе
ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе
Оперативная съемка: ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополье
Как обеспечить себе здоровый сон
Правила здорового сна

Соцсети

Sputnikabkhazia