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МЧС Абхазии о весенних паводках: будут не столь опасными

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян в интервью Sputnik рассказал о ситуации с паводками в республике и почему нельзя купаться в горных реках.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В этом году в низменностях, на побережье осадков в виде снега не было, но в горах снег был, поэтому паводки возможны, но они будут умеренными, сказал в интервью Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Купание в весенние паводки может быть опасно, уровень реки может внезапно подняться, заметил он.

"Если паводки проходят умеренно, они не так опасны. Бывает так, что образуются запруды, при накоплении определенного объема воды, она резко прорывается и по руслу проходит максимальное количество воды, это опасно. Горные реки непредсказуемы, нельзя сказать какая река более опасна, а какая менее, они все опасные", — подчеркнул Делибалтян.

Река
© Sputnik Томас Тхайцук
Форма воды: уникальные ресурсы Абхазии

В пример он привел реку Гумиста, которую люди переезжали или переходили, однако потом не могли вернуться обратно, из-за внезапно поднявшейся воды.

"Такое бывает и на Кодоре, но там несколько лет проводятся работы по руслу, строят дамбы, поэтому в последние годы менее болезненно проходят паводки", — сказал он.

Несмотря на то, что паводки будут умеренным, разрешенных мест купания в горных реках Абхазии нет, повторил он.

"Во-первых, сейчас вода холодная, во-вторых, реки быстротечные, в праздники люди расслабляются, принимают немного спиртного. Когда они заходят в холодную воду происходит перепад, сужение сосудов, на практике было несколько случаев, когда люди умирали", — подчеркнул замминистра.

Подробности слушайте в подкасте>>

Специалист заметил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии мониторит поводковую ситуацию в республике, и в случае необходимости готово принять необходимые действия.




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