17:38 23 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Прогноз

Устойчивую погоду на неделе обещают абхазские синоптики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (656)
38 0 0

Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в течение недели на территории Абхазии ожидается устойчивая погода.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, до четверга в Абхазии сохранится влияние антициклона, с пятницы территория окажется в области пониженного атмосферного давления и активного выноса тепла с юга. 

Суточные температуры воздуха заметно повысятся.

Переменная облачность, без осадков. В выходные дни из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +8°С, днем воздух прогреется до +24°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение на море умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (656)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ликий Юрий
    "Роскошный" налог

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах
На Урале восстановили многобашенный банк Т-35
Уральские реставраторы восстановили танк Т-35
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia