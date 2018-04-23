Устойчивую погоду на неделе обещают абхазские синоптики

Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в течение недели на территории Абхазии ожидается устойчивая погода.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, до четверга в Абхазии сохранится влияние антициклона, с пятницы территория окажется в области пониженного атмосферного давления и активного выноса тепла с юга.

Суточные температуры воздуха заметно повысятся.

Переменная облачность, без осадков. В выходные дни из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +8°С, днем воздух прогреется до +24°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение на море умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.