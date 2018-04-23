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Депутат Верховного Совета Абхазии Юрий Воронов. Архивное фото.

23 апреля 1993 года: в Лондоне Воронов рассказал о войне в Абхазии

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (253)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

23 апреля 1993 года депутат Верховного Совета Абхазии Юрий Воронов выступил на международной конференции в лондонском университете с докладом "О геополитических аспектах войны в Абхазии". 

"Война в Абхазии порождена неблагоприятными сочетаниями локальных, региональных и глобальных предпосылок. При этом судьба Абхазии была решена лидерами мирового сообщества, вознамерившимися остановить развал СССР на уровне границ бывших союзных республик, оставив без внимания судьбу автономных государственных образований. В результате внутренние административные границы СССР, формировавшиеся в условиях тоталитарного режима, ООН признала как единственно законные, а Эдуард Шеварднадзе, пришедший к власти через кровавый переворот, получил право, опираясь на свой международный авторитет, строить государство, в котором не предусмотрено сохранение традиционной государственности Абхазии", – говорится в докладе.

Выход из ситуации Воронов видел в признании права Абхазии на самоопределение. 

"В чем же выход из сложившейся ситуации? В отказе ООН и других международных организаций от прямолинейного использования принципа "территориальной целостности" по отношению к тем республикам бывшего СССР, которые развязали войну против своих бывших автономий и иных территориально-этнических образований. Именно Шеварднадзе как глава Республики Грузия несет главную ответственность за уничтожение и разорение народов бывшей советской Грузии, а прикрываемая его международным авторитетом преступная практика государственного терроризма и политического лавирования между Россией, Ираном и НАТО играют сегодня главную дестабилизирующую роль в Кавказском регионе", – отметил в своем докладе Юрий Воронов.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (253)



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