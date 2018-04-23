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Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

"Библионочь" накрыла Сухум

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Фестиваль "Библионочь", призванный привлечь внимание к книге, проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль "Библионочь" начался в Национальной библиотеке Абхазии в понедельник 23 апреля.

На каждом из этажей открыты выставки на различные темы. На первом этаже взрослые и дети окунулись в "Тайну сказок", так называется первая выставка. На полках разложены десятки книг абхазских и иностранных авторов на абхазском и русском языках.

"Для этой выставки были отобраны самые интересные сказки из фонда библиотеки. У нас есть сказки абхазских авторов и сказки иностранных авторов, переведенные на абхазский язык. Детям очень интересно", — рассказала заведующая отделом абонемента Нацбиблиотеки Диана Гулия.

Ученицу сухумской средней школы Алику заинтересовала книга французского писателя Гастона Леру «Приключения сыщика Рультабиля». Она призналась, что ей нравятся детективы, и обязательно прочтет это произведение. 

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

Этажом выше расположилась выставка "Апсуа иашта" (абхазский дворик — ред.) и выставка абхазских почтовых марок. На одной из марок ученица сухумской средней школы № 4 имени Дырмита Гулиа Салима Кове узнала своего деда Вадима Кове, который на протяжении многих лет был представителем Абхазии в Башкирии, а его сын Даур Кове сегодня возглавляет МИД республики. 

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

Дети легко узнали на почтовых изображениях политических и военных деятелей Абхазии — Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Султана Сосналиева.

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

Ретро-площадка с тридцатью восьмью фотографиями старого Сухума из архива Анзора Агумаа украсила один из холлов библиотеки. Посетители изучили не только снимки, но и инсталляцию из деталей интерьера, личных вещей людей, живших в 1950-х годах, и даже советских рублей.

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

"Мы организовали ретро-инсталляцию вещей 1950-х годов. Здесь можете увидеть посуду, телефон, часы, подсвечники и вазы тех лет. Думаю, детям будем интересно увидеть эти редкие экспонаты", — рассказала заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки Руанда Бжания.

В одном из залов библиотеки ученикам сухумских школ показали фильм "Максим Горький. Абхазские очерки" Лианы Эбжноу.

Впервые фестиваль "Библионочь" прошел в Абхазии в мае 2017 года и привлек внимание сотен жителей и гостей республики.




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