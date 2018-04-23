"Библионочь" накрыла Сухум

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль "Библионочь" начался в Национальной библиотеке Абхазии в понедельник 23 апреля.
На каждом из этажей открыты выставки на различные темы. На первом этаже взрослые и дети окунулись в "Тайну сказок", так называется первая выставка. На полках разложены десятки книг абхазских и иностранных авторов на абхазском и русском языках.
"Для этой выставки были отобраны самые интересные сказки из фонда библиотеки. У нас есть сказки абхазских авторов и сказки иностранных авторов, переведенные на абхазский язык. Детям очень интересно", — рассказала заведующая отделом абонемента Нацбиблиотеки Диана Гулия.
Ученицу сухумской средней школы Алику заинтересовала книга французского писателя Гастона Леру «Приключения сыщика Рультабиля». Она призналась, что ей нравятся детективы, и обязательно прочтет это произведение.
Этажом выше расположилась выставка "Апсуа иашта" (абхазский дворик — ред.) и выставка абхазских почтовых марок. На одной из марок ученица сухумской средней школы № 4 имени Дырмита Гулиа Салима Кове узнала своего деда Вадима Кове, который на протяжении многих лет был представителем Абхазии в Башкирии, а его сын Даур Кове сегодня возглавляет МИД республики.
Дети легко узнали на почтовых изображениях политических и военных деятелей Абхазии — Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Султана Сосналиева.
Ретро-площадка с тридцатью восьмью фотографиями старого Сухума из архива Анзора Агумаа украсила один из холлов библиотеки. Посетители изучили не только снимки, но и инсталляцию из деталей интерьера, личных вещей людей, живших в 1950-х годах, и даже советских рублей.
"Мы организовали ретро-инсталляцию вещей 1950-х годов. Здесь можете увидеть посуду, телефон, часы, подсвечники и вазы тех лет. Думаю, детям будем интересно увидеть эти редкие экспонаты", — рассказала заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки Руанда Бжания.
В одном из залов библиотеки ученикам сухумских школ показали фильм "Максим Горький. Абхазские очерки" Лианы Эбжноу.
Впервые фестиваль "Библионочь" прошел в Абхазии в мае 2017 года и привлек внимание сотен жителей и гостей республики.