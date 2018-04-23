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Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

Магия огня и книги: на "Библионочь" в Сухуме пришли до 500 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Чтение стихов, просмотр фильма, музыка и огненное шоу – и это не все, чем удивляла Национальная библиотека имени Папаскир в "Библионочь" в Сухуме. О том, как прошел праздник книголюбов, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik 

В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир "Библионочь" встречает уже у самого входа. Открываешь дверь и сразу попадаешь в волшебную страну праздника для самых юных. Здесь организаторы акции проводят викторину "Умники и умницы" для детей. 

Кудрявая ведущая в цветном костюме загадывает детям загадки. Дети же собираются в группки в поисках ответа. Долго ждать не приходится — отвечает шестилетний Сандро Герия. С юным умником нам удается поговорить в перерыве.

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

"Я уже 15 правильных ответов угадал, — гордо делится своим результатом он. — Очень понравилось отгадывать. Также я читал стихи и рисовал. Мне очень нравится "Библионочь". Это такой праздник, когда люди ночью приходят в библиотеку и развлекаются". 

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Библионочь" накрыла Сухум

Еще минуту и Сандро ведет нас на второй этаж, где по его словам играют на гитаре и громко поют. На втором этаже с 19 часов проходит концерт "Гитары звонкая струна". Сюда уже пришли взрослые любители музыки. 

"Мне очень нравится ходить в библиотеку, а когда в библиотеке еще и играют музыку, то вдвойне получаю эстетическое удовольствие. Здесь хоть немного шумно, много людей, и тем не менее обстановка не отторгает, наоборот такая уютная атмосфера. На мой взгляд, Сухумe именно этого больше всего недостает", — отметила участница "Библионочи" Асмат Шакрыл.

Шах и мат

— Бросай в ход конь, — советует десятилетний Саяд своему товарищу Владиславу. 

Саяд наблюдает за игрой в шахматы и в то же время судит друзей — Владислава и Нарта.

"Пока они идут наравне. Очень напряженная игра. Но думаю, партию выиграет Нарт, — с видом знатока говорит рефери. 

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

От напряженной игры в шахматы двигаемся дальше наверх, на четвертый этаж, где устами поэтов говорят Музы. По словам организатора "Юных чтецов"  Ахры Анкваб, в конкурсе приняли участие молодые поэты и студенты АГУ. 

"Были представлены стихи наших поэтов-юбиляров, а также стихи юных поэтов. Читали  студенты АГУ. Конкурс стартовал в 15 часов. Сначала были самые юные зрители, начиная с дошкольного возраста, затем школьники и взрослые", — рассказал Анкваб.

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

Всех чтецов наградили книгами об Абхазии. Конкурс продолжился пением вокально-инструментального ансамбля "Гунда". 

Вторая по счету "Библионочь" в Абхазии завершилась феерическим огненным шоу и выступлением ансамбля "Гунда". 

Фестиваль Библионочь проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Библионочь" проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир

По словам организатора акции Хатуны Бжания, в 2018 году в "Библионочи" участвовали до 500 человек. 

"Целый день большая текучка. Люди с удовольствием приходят и участвуют в акции. Наша задача — показать, что библиотека — не просто хранилище книг, а место, где можно получить массу удовольствия. Думаю цель достигнута", — сказала она. 

Фестиваль "Библионочь", призванный привлечь внимание к книге, проводится второй год подряд в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир.




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