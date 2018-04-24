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День геноцида армян

Армяне Абхазии почтили память жертв геноцида

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятное мероприятие, посвященное 103-й годовщине геноцида армян в Османской империи в 1915 году, состоялось в Сухуме во вторник 24 апреля.

Ученики армянской средней школы № 9 традиционно провели линейку, на которой рассказывали об истории геноцида армян и читали стихи. На стенах висели фотографии, свидетельствующие о геноциде армянского народа, люди зажигали свечи в память о погибших.

"Сегодня день скорби для всех армян, мы помним этот день и чтим погибших в результате геноцида. Мы проводим классные часы на данную тему. Это культура всей нации и каждой семьи в отдельности, история геноцида передается из уст в уста, в свое время мне рассказали об этой трагедии мои родители, сегодня я рассказываю своему ребенку, потому что такого рода преступления против всей нации нельзя забывать", — сказала учительница истории Аделина Кейян.

Ученица Илона Дерлян считает, что каждое поколение армян должно помнить о трагедии народа.

"Мы все вместе скорбим и хотим, чтобы подобная трагедия никогда и ни с кем не повторялась", — отметила школьница.

Школьники направились к морю и опустили на воду цветы в знак памяти жертв геноцида.

Поминальная служба пройдет во вторник в храме в Гагре.

К 1914 году во всем мире проживало более четырех миллионов армян. Из них больше двух миллионов — на территории Османской империи, около двух миллионов — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Около одного миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей.

  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
  • День геноцида армян
    День геноцида армян
    © Sputnik Бадрак Авидзба
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© Sputnik Бадрак Авидзба
День геноцида армян



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  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

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