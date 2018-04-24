Президент Абхазии выразил соболезнование потомкам жертв геноцида

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 24 апреля выразил соболезнование армянскому народу в связи с трагическими событиями начала XX века, пишут на официальном сайте президента.

Рауль Хаджимба в тексте соболезнования армянскому народу отметил, что абхазам, испытавшим трагедию махаджирства, понятна и близка боль армянского народа, пережившего геноцид.

"Десятки тысяч армян, потерявших кров, нашли убежище на территории Абхазии. Уже в новейшей истории, наряду с другими народами, проживающими в Абхазии, армяне отстаивали свободу Республики Абхазия от грузинского агрессора. Помня прошлые трагические страницы истории, мы обязаны не допускать их повторения в будущем", — говорится в тексте соболезнования.

Рауль Хаджимба также подчеркнул, что братские отношения между абхазами и армянами будут только крепнуть.

К 1914 году во всем мире проживало более четырех миллионов армян. Из них больше двух миллионов — на территории Османской империи, около двух миллионов — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Около одного миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей.