"Сухумская крепость" абхазских поэтов: вышел новый сборник

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Анжелика Бения. О представленном в Москве сборнике "Сухумская крепость" и о новых сборниках проекта "Поэты в переводах" рассказали на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 24 апреля.

Сборник стихов современных абхазских поэтов "Сухумская крепость" был представлен в Москве в Международном сообществе писательских Союзов 19 апреля.

По словам составителя сборника, председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу, книга получила хорошие отзывы. Он также добавил, что совместные российско-абхазские работы проекта "Поэты в переводах" на этом сборнике не заканчиваются.

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"Мы давно сотрудничаем с Международным сообществом писательских союзов России. Такого рода издание "Антология абхазской поэзии" впервые увидело свет лишь в 1958 году. В "Сухумской Крепости" мы старались собрать старшее, среднее и молодое поколение поэтов Абхазии. Московские коллеги готовы и дальше издавать произведения абхазских поэтов и писателей. Председателем сообщества был озвучен новый проект "Сборник абхазских рассказов". Для нас это было большой неожиданностью. Также нам было предложено параллельно заняться сборником современных переводов российских поэтов на абхазский язык", – сказал Вахтанг Абхазоу.

Он признался, что в процессе работы, пришлось сразу исключить слабые переводы.

"Планка была высокой. У нас нет специалистов, которые хорошо знали бы как родной язык, так и русский, и наоборот. Мы хотим развивать в Абхазии переводческое дело. В первую очередь, мы должны готовить специалистов для подстрочного перевода. Нужно готовить подстрочный перевод, и уже потом обращаешься к профессиональному переводчику", – отметил Абхазоу.

Член Союза писателей Абхазии Игорь Хварцкия заметил, что точного перевода того или иного произведения "в природе быть не может".

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"В какой-то степени, перевод – это новое произведение. Естественно, переводчик отталкивается от оригинала, но все же. Как выше было сказано, в 1958 году была издана антология абхазской поэзии. Тогда были такие киты переводческого дела, как Семен Липкин. Ему хорошо удавалось переводить абхазскую поэзию. Поэмы "Пшкяч-ипа Манча", "Инапха Кьягуа" и другие, как хорошо в них передан дух наших древних сказаний. Нам нужны сегодня такие переводчики", – сказал Хварцкия.

В сборнике опубликованы биографии авторов и 19 произведений. В "Сухумскую крепость" вошли стихотворения Вахтанга Абхазоу, Терентия Чаниа, Игоря Хварцкия, Сергея Агындиа, Энвера Ажиба, Геннадия Аламиа, Виталия Амаршан, Платона Бебиа, Дмитрия Габелия, Георгия Гублиа, Владимира Зантариа, Валерия Касландзия, Гунды Квициния, Мушни Микая, Анатолия Лагулаа, Мушни Ласуриа, Гунды Сакания, Рушбея Смыр, Заиры Тхайцук.

Член Союза писателей Абхазии Терентий Чаниа зачитал на пресс-конференции свое стихотворение на русском языке "Возвращение" в переводе абхазского поэта Эдуарда Дзыба – любимого переводчика поэта Чаниа.