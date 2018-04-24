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24 апреля 1993 года: Верховный Совет Абхазии призвал Грузию вывести войска

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (254)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия":

Заявление Верховного Совета Республики Абхазия

"Верховный Совет Республики Абхазия приветствует обращение парламента Грузии от 22 апреля 1993 года к абхазскому народу. Впервые за восемь месяцев парламент Грузии, наконец, призвал не к всеобщей мобилизации, продолжению кровопролития, а к прекращению войны. Действительно, Абхазию и Грузию связывают многовековые добрососедские отношения. Учитывая это, парламент Республики Абхазия 14 августа 1992 года готовился обсудить проект Договора о взаимоотношениях с Республикой Грузия. Однако именно в этот день Госсовет Грузии под надуманным предлогом об охране железной дороги и борьбы с терроризмом ввел свои войска в Абхазию. Вооруженная агрессия перечеркнула все мирные планы, и народу Абхазии была навязана война, к которой он не стремился и не готовился. Сегодня мало кто сомневается в том, что истинными целями вторжения являлись ликвидация государственности Абхазии, физическое уничтожение абхазского народа и изгнание с территории Абхазии всего негрузинского населения. Подтверждением этому являются ультимативные утверждения руководства Грузии о роспуске парламента Абхазии, создание незаконных структур власти в виде так называемого "Совета Министров автономной республики", угроза генерала Каркарашвили уничтожить весь абхазский народ, нарушение договоренности не вводить войска Госсовета в столицу республики – город Сухум, блокада города Ткуарчала и сел Очамчирского района, а также массовые репрессии против населения оккупированной части Абхазии. Если парламент Грузии действительно отказался от силового решения проблемы взаимоотношений Абхазии и Грузии и искренен в своем заявлении о необходимости прекращения войны, подтвердить это может вывод войск из Абхазии, механизм, которого мы готовы обсудить".

Верховный Совет Республики Абхазия, город Гудаута, 24 апреля 1993 год.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (254)

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