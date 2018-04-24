24 апреля 1993 года: Верховный Совет Абхазии призвал Грузию вывести войска

Из газеты "Республика Абхазия":

Заявление Верховного Совета Республики Абхазия

"Верховный Совет Республики Абхазия приветствует обращение парламента Грузии от 22 апреля 1993 года к абхазскому народу. Впервые за восемь месяцев парламент Грузии, наконец, призвал не к всеобщей мобилизации, продолжению кровопролития, а к прекращению войны. Действительно, Абхазию и Грузию связывают многовековые добрососедские отношения. Учитывая это, парламент Республики Абхазия 14 августа 1992 года готовился обсудить проект Договора о взаимоотношениях с Республикой Грузия. Однако именно в этот день Госсовет Грузии под надуманным предлогом об охране железной дороги и борьбы с терроризмом ввел свои войска в Абхазию. Вооруженная агрессия перечеркнула все мирные планы, и народу Абхазии была навязана война, к которой он не стремился и не готовился. Сегодня мало кто сомневается в том, что истинными целями вторжения являлись ликвидация государственности Абхазии, физическое уничтожение абхазского народа и изгнание с территории Абхазии всего негрузинского населения. Подтверждением этому являются ультимативные утверждения руководства Грузии о роспуске парламента Абхазии, создание незаконных структур власти в виде так называемого "Совета Министров автономной республики", угроза генерала Каркарашвили уничтожить весь абхазский народ, нарушение договоренности не вводить войска Госсовета в столицу республики – город Сухум, блокада города Ткуарчала и сел Очамчирского района, а также массовые репрессии против населения оккупированной части Абхазии. Если парламент Грузии действительно отказался от силового решения проблемы взаимоотношений Абхазии и Грузии и искренен в своем заявлении о необходимости прекращения войны, подтвердить это может вывод войск из Абхазии, механизм, которого мы готовы обсудить".

Верховный Совет Республики Абхазия, город Гудаута, 24 апреля 1993 год.

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