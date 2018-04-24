Писательнице Адиле Аббас-оглы исполнилось 98 лет

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Представители международного фонда "Апсны" в рамках проекта "Долгожители" поздравили писательницу Адиле Аббас-оглы с 98-летием.

Аббас-оглы поблагодарила представителей фонда и добавила, что сталинские репрессии всегда останутся черной полосой в истории Абхазии.

"Время правления Сталина и Берия поставили Абхазию на грань жизни и смерти. Это время никогда не забудется. До сих пор в ушах отзываются суровые слова Сталина и Берия", – отметила она.

Адиле Аббас-оглы в истории Абхазии оставила свой неизгладимый след. Она единственная из семьи Нестора Лакоба, выжившая после сталинских репрессии. В 1938 году была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы возвращается в Сухум.

В 1956 году Верховный Суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной. В 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского Госпединститута имени Горького.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

Сегодня же Адиле Аббас-оглы ведет тихую размеренную жизнь в доме деда Яхьи Аббас-оглы. Писательница редко дает интервью журналистам.