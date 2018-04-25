25 апреля 1993 года: перехват баржи с трофеем и перестрелки

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия:

"25 апреля на Гумистинском фронте продолжались оружейно-пулеметные перестрелки. Противник обстреливал позиции абхазских войск и населенные пункты Эшера и Шицкуара. По населенному пункту Шицкуара из крупнокалиберного пулемета вел огонь вертолет противника 25 апреля в 18 часов. Силами флота Вооруженных сил Республики Абхазия перехвачена самоходная баржа, перевозившая из Сухума продовольствие и награбленное имущество. Ведется следствие".

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