Абхазии предложили стать партнером турфорума в Екатеринбурге

Итоги участия делегации из Абхазии в VI международном туристском форуме "Большой Урал-2018" подвели на пресс-конференции в Министерстве по курортам и туризму Абхазии в среду 25 апреля.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазии предложили стать партнером международного туристского форума "Большой Урал" в Екатеринбурге, сказал замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба на пресс-конференции в среду 25 апреля.

"На этом форуме принято ежегодно выбирать страну-партнера, и его организаторы предложили нам стать партнером в ближайший год. В этот раз партнером форума выступил Азербайджан, туроператоры которого представили свою программу. Мы ее изучили и, думаю, что сможем использовать их опыт в будущем", — отметил Ахба.

Состоялась встреча с Тиджани Хаддадом, президентом международной федерации журналистов, пишущих о туризме, который пообещал помочь в проведении пресс-туров для иностранных журналистов в Абхазии.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов выступил с инициативой заключить соглашение о сотрудничестве с Абхазией, подчеркнул замминистра по курортам и туризму республики.

"Заключать соглашение с регионами легче, но у нас другая процедура. Мы можем заключить только меморандум, согласовав его с Кабмином. Что касается соглашения, в этом случае МИДы двух стран должны согласовать это с губернаторами регионов и с соответствующими министерствами. Я считаю, что мы должны заключать соглашения со всеми регионами России, что упростит продвижение наших туристических ресурсов", — сказал Ахба.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отметила, что туристов с Урала в Абхазию приезжает мало, так как они недостаточно информированы о ней.

"На форуме мы представили ролик об Абхазии, провели презентацию и пообщались со многими турагентами. Рассказали про наши достопримечательности, экскурсионные маршруты, какие у нас есть отели и инфраструктура. Все это было интересно услышать людям в Екатеринбурге и, думаю, Абхазия им всем понравится", — рассказала Калягина.

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Делегация из Абхазии обязательно примет участие в следующем форуме в Екатеринбурге и презентует туристические программы и услуги, заверил Ахба. Он добавил, что Минтуризма республики ведет переговоры сочинским аэропортом по изучению наиболее популярных маршрутов среди российских туристов.

По словам членов делегации из Абхазии, участие в подобных форумах способствует не только рекламе республики, обмену опытом, налаживанию деловых контактов, но и привлечению инвесторов.

Форум проходит с 2013 года. За это время количество участников выросло до трех тысяч человек. Ежегодно на "Большом Урале" работают представители около 30 регионов России и 11 стран.