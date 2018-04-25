Экскурсионные автобусы Абхазии оснастят системой ГЛОНАСС

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Сочи.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Систему ГЛОНАСС установят на экскурсионные автобусы для получения разрешения на перевозку через абхазо-российскую границу пассажиров в период ЧМ-2018 в России, рассказал замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в среду 25 апреля.

"Сегодня у нас задача установить систему ГЛОНАСС в автобусы для того, чтобы они получили разрешение на перемещение в период Чемпионата мира по футболу. В дни проведения матчей в Сочи, скорее всего, будут введены ограничения по передвижению транспорта", — сказал Ахба.

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Он добавил, что туристические экскурсионные организации готовятся к этим ограничениям и делают все для того, чтобы не сорвать курортный сезон. Ахба подчеркнул, что правило по установке глобальной навигационной спутниковой системы не распространяется на легковые автомобили.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС – ред.) — российская спутниковая система навигации одна из двух полностью функционирующих систем глобальной спутниковой навигации.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.