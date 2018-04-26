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Государственное дело: в Общественной палате Абхазии обсудили готовность к турсезону

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Общественной палаты республики было посвящено теме подготовки к предстоящему туристическому сезону. Члены палаты заслушали доклады представителей государственных ведомств.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Порядка 80 процентов объектов размещения готовы к курортному сезону, сообщил заместитель министра по туризму и курортам Астамыр Ахба на заседании Общественной палаты республики в четверг 26 апреля.

Что касается оставшихся двадцати процентов, то ряд объектов в настоящее время ремонтируются и модернизируются, добавил замминистра.

По его словам, в Абхазии с каждым годом растет число частных мини-отелей, их также стали строить в Очамчырском и Гулрыпшском районах. В этом году в эксплуатацию будет введено еще десять объектов.

В то же время представитель Минтуризма заметил, что объекты размещения в республике одновременно могут разместить 23 тысячи человек, что вдвое меньше, чем в советское время.

"Мы всегда сравниваем статистику со статистикой советского времени. Тогда количество объектов размещения было меньше, но было больше койко-мест, было 40 тысяч койко-мест. В коллективных средствах размещения были санаторно-курортные услуги. К сожалению, во многих отелях сегодня эти услуги не предоставляются. В некоторых объектах размещения появляются СПА услуги, это и в Сухуме, и в Гагре", — сообщил Ахба.

По данным замминистра, во время Чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, российско-абхазская граница будет функционировать в прежнем режиме, но предполагается введение ограничений для автобусов.

ГЛОНАСС
© Sputnik . Кирилл Каллиников
Экскурсионные автобусы Абхазии оснастят системой ГЛОНАСС

"В автобусах должны быть установлены системы ГЛОНАСС. У нас уже есть информация, как эти системы надо устанавливать. После установления системы надо обращаться в Координационный совет по подготовке и проведению чмпионата. Мы всю необходимую информацию предоставим нашим перевозчикам", — добавил он.

О комплексе мер по обеспечению безопасности туристов рассказал заместитель министра внутренних дел Леван Кварацхелия.

По его словам, личный состав МВД готов к переходу на усиленный режим работы по специально разработанному плану "Курорт".

Уже определены дислокации и маршруты патрулирования. По словам замминистра, обеспечивать охрану общественного порядка в курортных зонах республики ежедневно будут порядка тысячи милиционеров.

"Подготовленные группы будут ежедневно нести службу, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан и гостей республики. Ежедневно около тысячи сотрудников будут задействованы в пеших или автопатрулях по всей республике", — подчеркнул Кварацхелия.

С мая по октябрь 2017 года, по данным МВД, было зарегистрировано 90 преступлений, совершенных в отношении отдыхающих. Большая их часть носила имущественный характер — грабежи, разбои и кражи. Кварацхелия сообщил, что почти половина преступлений была раскрыта.

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