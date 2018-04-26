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Генеральная прокуратура республики Абхазия

Верховный суд "вернул мяч" генпрокурору Абхазии по санкциям в отношении СМИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба обратился к председателю Верховного суда республики Манане Делба с требованием дать официальное предостережение СМИ Абхазии, освещающим судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Эдуарда Адлейба, подозреваемого в убийстве Рафика Чолокяна в апреле 2017 года.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Правом вынесения официального предостережения СМИ, освещающим ход судебного разбирательства, обладает прокурор, такое заявление сделал Верховный суд Абхазии на своем официальном сайте в четверг 26 апреля.

"Полномочия председателя Верховного суда Абхазии определены статьей 66 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" и главой 46 УПК Республики Абхазия, которые не предоставляют право внесения официального предостережения СМИ, освещающим ход судебного разбирательства по уголовному делу, таким правом в соответствии с законом Абхазии "О прокуратуре Республики Абхазия" обладает прокурор", — говорится в сообщении.

Судебный молоток и весы правосудия
© Depositphotos / JanPietruszka
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Верховный суд Абхазии в своем письме отметил, что гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании журналистов, которые могут использовать "портативные аудиотехнические средства", вести фото- и видеосъемку по решению суда.

Принцип открытости и гласности судопроизводства, который призван формировать доверие общества к суду,  служит главным индикатором независимого и справедливого правосудия – это один из главных приоритетов законов, принятых в рамках осуществления судебной реформы Абхазии, отмечается в заявлении. 

В случаях, когда журналисты злоупотребляют этими правами и без разрешения суда ведут аудио-, фото- или видеозапись, суд вправе применить меры воздействия, предусмотренные процессуальным законодательством.

Верховный суд Абхазии также напомнил, что СМИ не должны предрешать в своих сообщениях результаты судебного разбирательства и обязаны сохранять нейтралитет.

Во вторник 24 апреля генпрокурор Абхазии Зураб Ачба направил письмо председателю Верховного суда Абхазии Манане Делба и попросил истребовать протокол судебного заседания по делу Адлейба и дать официальное предостережение средствам массовой информации, освещающим ход судебного разбирательства по этому уголовному делу.

Ачба написал, что журналисты Абхазии, присутствовавшие на судебном слушании 20 апреля 2018 года, нарушили принцип уголовного судопроизводства, исказив исследованные в суде доказательства, тем самым проявили неуважение к судейской коллегии.

Он также обратил внимание на то, что некоторые публикации имеют заказной характер и влияют на общественное мнение.




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