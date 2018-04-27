"Дом Москвы" в Абхазии приготовил подарки ветеранам Великой Отечественной войны

В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" вручит подарки и материальные пособия ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранам труда, сказала в интервью Sputnik генеральный директор "Дома Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

"Ежегодно департамент внешних экономических связей правительства Москвы готовит подарки ко Дню Победы для наших ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", — добавила она.

По словам руководителя "Дома Москвы", помимо подарков, каждый из 53 ветеранов в Абхазии получит материальное пособие в размере пяти тысяч рублей.

"Праздничная акция длится уже три года подряд, в этом году, помимо ветеранов войны, мы добавили и ветеранов труда", — сообщила Зоя Баутина.

Культурно-деловой центр "Дом Москвы" работает в столице Абхазии с 2013 года. Деятельность "Дома Москвы" направлена на поддержку культурных, духовных связей между Россией и Абхазией, поддержку русского языка, культуры и образования, социальных, гуманитарных и культурно-просветительских программ.