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Погода

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (661)
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Из-за прихода Атлантического антициклона с Запада ожидается незначительная смена воздушных масс с 27 по 29 апреля, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ,  27  апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков Абхазии, в первой половине субботы ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а во второй половине субботы и в ночь на воскресенье местами возможен слабый, кратковременный дождь с грозой.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 3-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8˚С до +9˚С, днем от +18˚С до +28˚С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды умеренное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха высокая, 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (661)



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