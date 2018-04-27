Завершился театральный фестиваль "Русская классика в Абхазии"

Проект "Русская классика в Абхазии" приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького и направлен на вовлечение молодежи Абхазии в мир русской классической литературы с помощью театрального искусства.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Показ фестивальных спектаклей проходил с 24 по 26 апреля. Детские творческие коллективы из городов и районов Абхазии показали зрителям театральные постановки на основе русской классической литературы и сказок.

Первый фестиваль

Российский театральный режиссер, руководитель "Театра живой сказки" Гарольд Стрелков рассказал о предыстории фестиваля.

"Возникла идея создать общеабхазский фестиваль детских театральных самодеятельных коллективов. Но, как только мы стали проделывать работу по поиску таких коллективов, мы поняли, что их недостаточно для проведения фестиваля на уровне страны", — сообщил он.

Для проведения республиканского фестиваля решили создать новые детские театральные коллективы.

"Нужно было за короткий срок уговорить людей заняться театральным искусством, спровоцировать эту любовь, уговорить педагогов по литературе отправиться в театральное "плавание", — поделился Стрелков.

Интервью Стрелкова радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>

Из 12 детских театральных коллективов, которые существуют сейчас в республике, восемь новые.

"Все остальные коллективы созданы по инициативе фестиваля. Скоро в каждом городе Абхазии может возникнуть своя театральная студия, от театрального кружка до театральной студии — года три-четыре жизни", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Русская классика в Абхазии"

Организатор фестиваля, председатель благотворительного фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова выразила благодарность руководству республики, Министерству культуры за помощь в проведении фестиваля.

"Я считаю, что идея удалась, потому что многие детки делают по сцене первые шаги, у них куча эмоций. Мы привлекли для работы творческую группу Гарольда Стрелкова, актеров, режиссеров российских театров. Они в течение четырех месяцев работали с детьми, учили их правильно говорить, пластике", — рассказала она.

© Sputnik Бадрак Авидзба Проект "Русская классика в Абхазии"

Советник президента Абхазии Владимир Зантария поздравил участников и организаторов первого детского театрального фестиваля в республике.

"Я испытываю некоторое чувство приятного волнения, потому что фестиваль завершается в такие яркие дни, такая прекрасная весна на дворе, дай бог, чтобы вашей жизни сопутствовали такие солнечные дни. Фестиваль – это замечательное событие, мы вспомнили классиков русской литературы, имели возможность наблюдать за прекрасной игрой наших юных актеров", — сказал Зантария.

Руководитель детской театральной студии "Три орешка" из Нового Афона Лариса Морозова выразила благодарность всем, кто причастен к проведению фестиваля.

"Спасибо большое за ваше внимание, за вашу учебу. Очень символично, что сегодня здесь присутствует представитель Рязани, это город, где я училась пять лет. Мне хочется сказать, что любой ребенок — это сокровище, это талант, и нам, педагогам, режиссерам, главное — этот талант развивать", — подчеркнула она.

В завершение праздничного вечера всем юным актерам и их руководителям вручили памятные подарки и дипломы об участии в первом фестивале "Русская классика в Республике Абхазия".

Проект "Русская классика в Абхазии"

Круглый стол в "Доме Москвы"

Перед закрытием первого фестиваля "Русская классика в Абхазии" в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" состоялся круглый стол "Потенциал русской классической литературы и театрального искусства в решении актуальных проблем социального развития Республики Абхазия и развития социокультурного взаимодействия".

В круглом столе приняли участие советник президента Абхазии Владимир Зантария, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, гендиректор "Дома Москвы" Зоя Баутина, руководитель проекта "Русская классика в Республике Абхазия" Оксана Коротеева, руководитель благотворительного фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова и другие гости.

"Круглый стол – это теоретическая основа во всей этой работе, потому что очень важно, чтобы специалисты, работающие с детьми из разных стран, встретились, поговорили, чтобы они договорились о сотрудничестве дальше. Первый фестиваль — это здорово, а что мы будем делать в следующем году, зародится ли детское театральное движение", — задалась вопросом Юлия Павлюченкова.

© Sputnik Бадрак Авидзба Круглый стол в "Доме Москвы"

Генеральный директор "Дома Москвы" Зоя Баутина заметила, что направленность проекта фонда "Хочу верить" соответствует работе "Дома Москвы".

"Поэтому мы с удовольствием приняли участие в этом мероприятии и приурочили его к проведению цикла мероприятий к празднованию Дня славянской письменности. Само название фонда "Хочу верить", проводящего первый детский театральный фестиваль, очень интересное, потому что вера — это великое дело, мы все хотим верить в хорошее. У каждого государства впереди прекрасное будущее, мы верим в него, и одно из составляющих этого – это развитие культуры и искусства", — подчеркнула Зоя Баутина.

© Sputnik Роберт Джопуа Студенты посетили в Сухуме литературную гостиную "Поэты и их музы"

Абхазия – эта одна из таких стран, где культура и искусство находятся на высоком уровне, заметила она.

"Мне кажется, сама природа Абхазии, благоприятный климат свободы дает народу Абхазии очень большой потенциал для творчества. Поддержка русской литературы в этой связи — очень важное направление. Абхазия — одна из таких стран, которая дорожит русским словом, дорожит русской культурой", — сказала руководитель "Дома Москвы".

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, выступая на круглом столе, подчеркнул, что знание классической литературы необходимо для развития человека.

"Роль русской классики в воспитании нового поколения велика, поэтому мне чрезвычайно приятно, что проводятся такого рода мероприятия здесь, в Сухуме. Благодарю организаторов, желаю вам огромных успехов, вы делаете очень важное дело. Вы вкладываете в свое подрастающее поколение тот необходимый нравственный капитал, который им нужен будет в жизни", — отметил Юрий Ясносокирский.

Руководитель проекта "Русская классика в Абхазии" Оксана Коротеева заметила, что начатый проект имеет большое межгосударственное значение.

"Он значим не только для самой Абхазии, но и для России, потому что общее культурное пространство — это та база, на которой в дальнейшем будут развиваться наши дружеские связи", — сказала она.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария в своем выступлении отметил, что в мире, раздираемом политическими противоречиями, важно возвращаться к культуре и искусству.

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"Время вновь и вновь выдвигает на первый план литературу и искусство на фоне всего того, что происходит в мире. Литература и искусство, безусловно, играют ключевую роль в самопознании человека, осмысление его судьбы", — отметил он.

Владимир Зантария также рассказал о взаимовлиянии культур Абхазии и России.

"Великий духовный опыт русской художественной литературы, русского искусства продолжают оказывать огромное воздействие на современную мировую культуру. Органической частью которой является абхазская культура, актуальность взаимодействия абхазской и русской литератур заметно усиливается в нашу эпоху, когда мы острее стали ощущать проблему бездуховности, дефицита внутренней культуры человека", — подчеркнул Зантария.

Проект "Русская классика в Абхазии" организовали благотворительный фонд "Хочу верить" и российский фонд "Русская классика". Цель фестиваля – содействие сохранению и развитию русской литературы и культуры на постсоветском пространстве и укрепление взаимодействия русской и абхазской литературы на основе общей исторической памяти и традиций.