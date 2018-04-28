Абхазские студенты представили страну на фестивале национальных культур МГУ

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские студенты представили национальную кухню и фольклор на фестивале "Оглянись вокруг" в МГУ 27 апреля, рассказала студентка из Абхазии Ната Хеция.

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Фестиваль состоял из двух частей: национальная кухня и фольклор. Студенты накрыли абхазский стол, представили стенд с фотографиями страны, а также сняли видео-обращение со стихотворением поэта Таифа Аджба "Амра ссируп аҭашәамҭаз".

"Мы очень старались, сделали все красиво, так как выступали впервые. Наша кухня настолько понравилась посетителям, что стол "смели" за 30 минут. Многие говорили, что были уже в Абхазии, что знакомы с кухней, что знают про наш ачашв, который пекут в каждом доме и что все это очень вкусно. После дегустации национальных блюд, начался концерт, где были представлены абхазские танцы", – сказала Хеция.

По словам Наты, в конце мероприятия организатор фестиваля выразила особую благодарность абхазским студентам.

"К нам подошла главный организатор мероприятия, которая поблагодарила нас от всех участников и организаторов. Она знала, что мы давно планировали участие, а в этом году решились и, по ее словам, подарили всем большой праздник. У нас было очень яркое выступление, и всем присутствующим очень понравилось", — поделилась Ната Хеция.

Ежегодный благотворительный фестиваль в МГУ в этом году был посвящен сбору средств на лечение больного аутизмом пятилетнего Льва Манчук. Как отметила студентка из Абхазии, все вырученные от фестиваля деньги, были направлены на счет ребенка.