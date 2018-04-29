Акция "Георгиевская ленточка" начнется в Абхазии 29 апреля

По инициативе организаций российских соотечественников более чем в 80 странах при поддержке загранучреждений пройдут акции "Бессмертный полк", более чем в 90 государствах пройдет акция "Георгиевская ленточка".

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начнется 29 апреля, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

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"Подготовка к акции "Георгиевская ленточка" идет давно. В Представительство Россотрудничества в Абхазии доставлены ленточки. Различные организации приходят к нам, чтобы начать подготовку к акции во всех городах и районах Республики Абхазия. Когда будет дан старт акции в республике, волонтеры будут раздавать ленточки в наиболее людных местах, ленточки будут также распространяться через местные администрации", — добавил он.

По словам Павлова, любой желающий может прийти в Россотрудничество и получить ленточку для себя и для тех, кто будет участвовать в мероприятиях ко Дню Победы.

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"Традиционно ленточек нам не хватает, мы каждый год привозим все больше и больше, но все равно в них потребность есть", — подчеркнул Евгений Павлов.

Помощник руководителя также отметил, что Представительство Росотрудничества примет участие в "Сухумском забеге", который пройдет 6 мая.

"Это будет большой спортивный праздник. Второе, не менее важное мероприятие – это велопробег, который 9 мая стартует от "Дома Москвы" в 9 часов, его участники доедут до Гулрыпша, посетят братскую могилу, возложат цветы и вернутся в Сухум к могиле Неизвестного солдата. Ну, и ставший уже традиционным "Бессмертный полк". Любой желающий может принять в нем участие", — сообщил он.

Как прошла репетиция парада ко Дню Победы 9 мая, смотрите здесь>>

Ежегодно по всей России и в ряде зарубежных стран проводится международная патриотическая акция "Бессмертный полк", задача которой – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны.