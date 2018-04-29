29 апреля 1993 года: кортеж Эдуарда Шеварднадзе попал под обстрел

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война (1992-1993гг). Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"Cухумские марионеточные власти и их патроны в Тбилиси продолжали предпринимать попытки спасти ситуацию, "не ударить в грязь лицом" и "достойно завершить войну". Одним их таких шагов, по-видимому, рассматривалось создание Совета обороны. Главными задачами нового органа были провозглашены: "максимальное укрепление обороноспособности; обеспечение четкого взаимодействия военных и гражданских властей; наведение жесткой военной дисциплины в частях и подразделениях Вооруженных Сил Грузии, дислоцированных в Абхазии; неукоснительное соблюдение законности и правопорядка; гарантированная защита личной безопасности граждан; налаживание бесперебойной работы предприятий жизнеобеспечения; сохранения государственного и личного имущества населения".

Его руководителем был назначен "генерал-майор" Тамаз Надарейшвили. Чтобы сообщить эту "новость" в Абхазию 28 апреля приехал сам Эдуард Шеварднадзе в сопровождении Тенгиза Сигуа.

Глава грузинского государства, видимо, демонстрируя свою поддержку новой оккупационной структуре, тогда заявил: "Вся Грузия сегодня помогает Абхазии, изыскивает резервы для того, чтобы достойно закончить эту навязанную нам войну".

Сам новоиспеченный глава Совета обороны, спустя некоторое время заявил: "Я могу сказать, что в Абхазии абсолютно все подчиняется мне… Я издал приказ о том, чтобы не только были арестованы, но и расстреляны все, кто не выполнит мое распоряжение». Хотя за два месяца до этого он же говорил: "Что касается предотвращения хаоса и мародерства — это практически не в моей компетенции. Пока у нас не будет в армии дисциплины – трудно о чем-то говорить".

Видимо, Тамаз Надарейшвили действительно поверил, что с созданием Совета обороны в Абхазии и присвоением ему звания "генерал-майора" дисциплина в грузинской армии, которой он не был доволен, была восстановлена. Глава Грузии также провел в Сухуме совещание, посвященное военно-политическому положению, с руководителями оккупационного правительства, представителями военных формирований, общественных организаций и движений. В ходе встречи им было высоко оценено участие в боях в Абхазии военных подразделений "из мегрельского региона", в частности, участие на Очамчырско-Ткуарчальском направлении отряда Лоти Кобалия, что, по его словам, имело большое политическое, психологическое и моральное значение. Вечером 29 апреля Эдуард Шеварднадзе уехал в Тбилиси, но перед этим, во время передвижения по городу, автомобили делегации попали в зону стрельбы.

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