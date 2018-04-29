Культурные события Абхазии на неделю: в Сухуме спектакли, в Кутоле скачки

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

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Афиша культурных событий Абхазии с 30 апреля по 6 мая.

РУСДРАМ

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера на предстоящей неделе трижды примет зрителей.

30 апреля в 19:00 состоится всем полюбившийся спектакль "Ревизор".

"Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N: смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

3 мая в 16:00 для маленьких зрителей пройдет спектакль "Братец кролик и Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика.

Роль Дядюшки Римуса впервые исполнит актер Тимур Кварчия. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

На следующий день 4 мая в 19:00 в Русском драматическом театре будет показана комедия "Тартюф" Мольера, роль Дамиса в спектакле исполнит Эмиль Петров."Тартюф" стал визитной карточкой театра и идет на сцене РУСДРАМа уже 16 лет.

© Sputnik Томас Тхайцук Спектакль "Тартюф"

СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 1 мая в 19:00 состоится кинопоказ режиссера Алексея Германа млад. "Довлатов".

3 мая в 19:00 Николай Медвенский проведет лекцию "История поискового движения в горах Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Историк Николай Медвенский

Скачки в Кутоле

Конный спорт всегда был популярен в Абхазии. 1 мая в 11:00 в селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования, на которые приедут конники со всех районов Абхазии. В прошлом году в соревнованиях участвовали сборные сел Тамыш, Кутол и Джгерда, а также конники из Гудауты, Сухума и Очамчыры. На конных соревнованиях были выставлены чистокровные породы, также местные рожденные в Абхазии чистокровные лошади.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в селе Кутол

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.