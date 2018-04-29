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Скачки в селе Кутол

Культурные события Абхазии на неделю: в Сухуме спектакли, в Кутоле скачки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 30 апреля по 6 мая.

  • РУСДРАМ

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера на предстоящей неделе трижды примет зрителей.

30 апреля  в 19:00 состоится всем полюбившийся спектакль "Ревизор".

"Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N:  смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

3 мая в 16:00 для маленьких зрителей пройдет спектакль  "Братец кролик и Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика.

Роль Дядюшки Римуса впервые исполнит актер Тимур Кварчия. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

На следующий день 4 мая в 19:00 в Русском драматическом театре  будет показана комедия  "Тартюф" Мольера, роль Дамиса в спектакле исполнит Эмиль Петров."Тартюф" стал визитной карточкой театра и идет на сцене РУСДРАМа уже 16 лет.

Спектакль Тартюф
© Sputnik Томас Тхайцук
Спектакль "Тартюф"

  • СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 1 мая в 19:00  состоится кинопоказ режиссера Алексея Германа млад. "Довлатов".

3 мая в 19:00 Николай Медвенский проведет  лекцию "История поискового движения в горах Абхазии".

Историк Николай Медвенский
© Sputnik / Томас Тхайцук
Историк Николай Медвенский

  • Скачки в Кутоле

Конный спорт всегда был популярен в Абхазии. 1 мая в 11:00 в селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования, на которые приедут конники со всех районов Абхазии. В прошлом году  в соревнованиях участвовали сборные сел Тамыш, Кутол и Джгерда, а также конники из Гудауты, Сухума и Очамчыры. На конных соревнованиях были выставлены чистокровные породы, также местные рожденные в Абхазии чистокровные лошади.  

Скачки в селе Кутол
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скачки в селе Кутол

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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